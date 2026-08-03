Ministro designado, Iván Cancino, denuncia presunto ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, aseguró en la mañana de este lunes que, al parecer, los sistemas del Ministerio de Justicia habrían sido objeto de un ataque cibernético y pidió a las autoridades investigar lo sucedido con rapidez.

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Esta es la denuncia de Iván Cancino. Foto: Iván Cancino

A través de una publicación en sus redes sociales, Cancino manifestó su preocupación por el presunto incidente e instó a esclarecer tanto la autoría como el objetivo del ataque.

“Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia. Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, escribió el ministro designado.

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Iván Cancino, abogado penalista. Foto: El País

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni ha confirmado si efectivamente se registró una afectación a sus plataformas tecnológicas o a la información administrada por la entidad.

Por ahora, el ministro designado solicitó que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para establecer si existió un ataque informático, identificar a los responsables y determinar cuál habría sido el propósito de la eventual intrusión en los sistemas del Ministerio de Justicia.