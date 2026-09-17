Colsubsidio sigue dejando huella: por segundo año consecutivo entre las 23 marcas más queridas por los colombianos

Colsubsidio por segundo año consecutivo se encuentra entre las 23 marcas más queridas por los colombianos, según el reporte y análisis del Brand Love Index 2026.

Así está transformando Colsubsidio sus servicios con inteligencia artificial

Este reconocimiento llega en un instante clave para la marca, la cual cumple 69 años de historia. Este 18 de septiembre se vivirá un instante especial, recordando el significado que hay entre las familias colombianas.

Está mención dentro del listado refleja para Colsubsidio un vínculo filial con su público, ofreciendo servicios e instantes valiosos.

Este último año, la marca sumó más de 2,8 millones de trabajadores y beneficiarios, además de 96.000 empresas afiliadas, dejando huella en el mercado.

Cabe resaltar que otras marcas que están en este listado son: Alpina, Arroz Diana, Nequi, Crepes & Waffles, Nu, Juan Valdez, entre otras.