Expresidente Álvaro Uribe pide respaldo a la Fuerza Pública y destaca gestión del ministro de Defensa de De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la situación de seguridad del país y llamó a respaldar las acciones que adelanta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en esta materia.
El apoyo a la seguridad es de la esencia de nuestras tesis. La determinación del Gobierno, los esfuerzos del General Mora, Ministro de Defensa, y de nuestros soldados y policías a pesar de la situación precaria de las Fuerzas Armadas necesita todo el respaldo— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 17, 2026
A través de su cuenta en X, el exmandatario afirmó que “el apoyo a la seguridad es de la esencia de nuestras tesis” y destacó los esfuerzos del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, así como de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía.
“La determinación del Gobierno, los esfuerzos del General Mora, Ministro de Defensa, y de nuestros soldados y policías, a pesar de la situación precaria de las Fuerzas Armadas necesita todo el respaldo”, escribió Uribe.
Mora asumió la cartera de Defensa en el actual Gobierno luego de una trayectoria de más de 36 años en el sector de seguridad y defensa. Entre sus áreas de experiencia están la inteligencia, la seguridad pública, la planeación estratégica y la lucha contra amenazas transnacionales.
El mensaje de Uribe se conoce en medio de los retos que enfrenta la Fuerza Pública frente a las estructuras armadas y organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.
En sus primeras intervenciones como ministro, Mora ha señalado la necesidad de recuperar la confianza y fortalecer las capacidades de inteligencia y operación de las Fuerzas Militares y la Policía.