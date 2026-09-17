Expresidente Álvaro Uribe pide respaldo a la Fuerza Pública y destaca gestión del ministro de Defensa de De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la situación de seguridad del país y llamó a respaldar las acciones que adelanta el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en esta materia.

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A través de su cuenta en X, el exmandatario afirmó que “el apoyo a la seguridad es de la esencia de nuestras tesis” y destacó los esfuerzos del ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, así como de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía.

“La determinación del Gobierno, los esfuerzos del General Mora, Ministro de Defensa, y de nuestros soldados y policías, a pesar de la situación precaria de las Fuerzas Armadas necesita todo el respaldo”, escribió Uribe.

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estatuto antiterrorista General Jesús Alejandro Barrera. Jorge Eduardo Mora, Ministro de Defensa. General Erick Rodríguez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Mora asumió la cartera de Defensa en el actual Gobierno luego de una trayectoria de más de 36 años en el sector de seguridad y defensa. Entre sus áreas de experiencia están la inteligencia, la seguridad pública, la planeación estratégica y la lucha contra amenazas transnacionales.

El mensaje de Uribe se conoce en medio de los retos que enfrenta la Fuerza Pública frente a las estructuras armadas y organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa. Bogotá Septiembre 3 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En sus primeras intervenciones como ministro, Mora ha señalado la necesidad de recuperar la confianza y fortalecer las capacidades de inteligencia y operación de las Fuerzas Militares y la Policía.