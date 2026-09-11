Expresidente Álvaro Uribe conmemora los 25 años de los atentados del 11 de septiembre: “Un mundo en paz necesita autoridad”

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este viernes a los 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, una fecha que marcó la historia reciente y modificó la lucha internacional contra el terrorismo.

Veinticinco años del 11-S: el atentado que marcó el comienzo del siglo XXI

A través de un mensaje publicado con motivo del aniversario de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Uribe sostuvo que la construcción de sociedades pacíficas requiere instituciones con capacidad para hacer frente a quienes recurren a la violencia.

“Los 25 años del ataque terrorista a Nueva York nos recuerdan que un mundo en paz necesita autoridad para hacer respetar la diversidad y para derrotar e impedir la violencia”, señaló el exmandatario.

9/11: Reunited, de National Geographic, conmemora 25 años del ataque a las Torres Gemelas, exaltando a quienes sacrificaron su vida por rescatar a otros Foto: National Geographic

El pronunciamiento de Uribe se conoce en una fecha simbólica para Estados Unidos y para la comunidad internacional, que cada 11 de septiembre recuerda los atentados perpetrados por integrantes de Al Qaeda, en los que murieron cerca de 3.000 personas.

El exmandatario ha mantenido durante su trayectoria política una postura centrada en el fortalecimiento de la autoridad y la seguridad como herramientas para enfrentar a los grupos violentos.

Los atentados del 11 de septiembre desencadenaron, además, una transformación de las políticas de seguridad y de la lucha contra el terrorismo a nivel global.