Indagatoria a Álvaro Uribe: Fiscalía suspende audiencia y fijará nuevas fechas

El expresidente Uribe rindió indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el crimen de Jesús María Valle. SEMANA conoció varios detalles de la diligencia. 1) Uribe estaba dispuesto a que la audiencia durara todo el día, pero la Fiscalía la suspendió al mediodía mientras practica nuevas pruebas, entre ellas, la declaración de Óscar Monsalve, el papá de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra Uribe en el caso de los falsos testigos. 2) En esta primera sesión, la Fiscalía dedicó su tiempo a hablar de la trayectoria y el rol de Uribe como gobernador de Antioquia y el de Pedro Juan Moreno, quien fue secretario de Gobierno.

“No me consta”: Salvatore Mancuso rindió declaración en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

3) Uribe insistió en que no es un criminal. 4) La indagatoria continuará en octubre en tres sesiones: las masacres de El Aro y La Granja; el Bloque Metro y la muerte de Valle. 5) En octubre, se espera que la Corte Constitucional defina si la Fiscalía puede seguir adelante con la investigación o la traslada a la Comisión de Acusación. Mancuso no ha culpado a Uribe de estos hechos. La defensa está convencida de que se trata de una persecución política contra el exmandatario.