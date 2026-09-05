Disputa por el millonario patrimonio de Yeison Jiménez: su madre y hermana acudieron a la Fiscalía

Ocho meses después de la muerte de Yeison Jiménez, el patrimonio que dejó el cantante vuelve a estar en el centro de una disputa judicial. Su madre, Luz Feny Galeano Patiño, y su hermana, Laura Daniela Sarmiento Galeano, acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con las sociedades y bienes del artista. De acuerdo con sus abogados, se habrían presentado modificaciones en la representación legal de compañías, movimientos de participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas con activos de Jiménez que habrían afectado económicamente a las denunciantes.

Sale a la luz video de Yeison Jiménez con su mánager días antes de morir: “Perdóneme”

El caso adquiere especial relevancia por la dimensión del patrimonio empresarial que Jiménez había construido antes de morir, a los 34 años, en el accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron otras cinco personas. Su principal compañía, YJ Company S. A. S., registraba activos reportados por unos 8.242 millones de pesos, mientras que el criadero de caballos La Cumbre había sido valorado públicamente en alrededor de 16.000 millones de pesos. Ahora, la Fiscalía deberá determinar qué ocurrió con las sociedades, participaciones y operaciones mencionadas en la denuncia y si existieron actuaciones ilegales.

Arremete contra Estados Unidos

George Clooney recibirá un León de Oro honorífico por su exitosa y larga trayectoria. Foto: Anadolu via Getty Images

El actor de Hollywood George Clooney convirtió la ceremonia de homenaje del Festival de Cine de Venecia en un escenario para hablar de política, libertad de expresión y los riesgos que enfrenta la sociedad. El actor estadounidense, de 65 años, recibió el León de Oro honorífico por el conjunto de su trayectoria durante la apertura de la edición 83 del festival, pero su presencia estuvo marcada por sus críticas a la situación política de su país.

En una rueda de prensa previa a la ceremonia, Clooney describió a Estados Unidos como una “caquistocracia”, término utilizado para referirse a un Gobierno dirigido por personas consideradas poco capacitadas. El actor también cuestionó el negacionismo frente al cambio climático y defendió la necesidad de recuperar la decencia en el debate público.

Nueva fecha

Concierto de Ryan Castro en el barrio obrero de Cali Foto: Alcaldía de Cali

Ryan Castro ya tiene nueva fecha para reencontrarse con sus seguidores en Cali. El concierto de su gira Sendé World Tour: The Last Dance, que inicialmente estaba programado para el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, fue reagendado para el 17 de octubre de 2026 en el mismo escenario. La decisión de aplazar la presentación se produjo después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto y afectó especialmente a varias regiones, entre ellas el Valle del Cauca. En ese momento, el artista manifestó su solidaridad con las familias damnificadas y aseguró que “no es momento de celebración”.

La nueva fecha fue confirmada después de la presentación que Castro realizó en Bucaramanga. Para quienes ya habían comprado entradas para el concierto de agosto, no será necesario realizar ningún cambio ni trámite adicional. Las boletas adquiridas para el 22 de agosto conservarán su validez para el espectáculo del 17 de octubre y mantendrán la localidad originalmente seleccionada. La organización señaló, además, que el regreso del cantante busca formar parte de la reactivación de la agenda cultural y musical de Cali después de la emergencia. Las entradas para quienes aún quieran asistir también se encuentran disponibles a través de la boletería oficial.

Tendrá documental

HOLLYWOOD - NOVEMBER 09: Mathew Perry plays The Match Game at The UCB Theatre on November 9, 2007 in Hollywood, CA. (Photo by Michael Schwartz/WireImage) Foto: WireImage

Tres años después de la muerte de Matthew Perry, Netflix llevará a la pantalla una mirada inédita sobre la vida del actor que conquistó al mundo como Chandler Bing en Friends. La plataforma estrenará el próximo 27 de octubre The One About Matthew Perry, una docuserie de tres capítulos que ha sido presentada como el primer documental exhaustivo y definitivo sobre su vida y legado. La producción, dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy, reconstruirá el recorrido de Perry desde sus primeros años como actor hasta su salto a la fama mundial. También abordará las dificultades personales que marcaron buena parte de su vida, especialmente su lucha contra las adicciones.

Revelan nuevos datos del caso de Matthew Perry, actor de ‘Friends’ que murió por sobredosis

Uno de los principales atractivos de la producción será el acceso a la intimidad del actor. Su hermana menor, Mia Perry Bowick, ofrecerá testimonios que hasta ahora no habían sido escuchados públicamente, acompañados de fotografías y videos inéditos procedentes del archivo privado de la familia. Asimismo, participarán amigos de toda la vida, colaboradores y personas cercanas al actor.

Primer nieto de Lennon

Former Beatle John Lennon (1940 - 1980) at his home, Tittenhurst Park, near Ascot, Berkshire, July 1971. (Photo by Michael Putland/Getty Images) Foto: Getty Images

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, anunció el nacimiento de su primer hijo junto con su pareja, la música y modelo Charlotte Kemp Muhl. El músico, de 50 años, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó fotografías con el recién nacido y reveló que se trata de un niño llamado Aurelius. Con su llegada, el bebé se convierte en el primer nieto de John Lennon, quien murió asesinado en 1980, cuando Sean tenía apenas 5 años.

La noticia también marca un nuevo capítulo en la relación de Sean y Charlotte, quienes se conocieron en el festival Coachella en 2005 y comenzaron su relación sentimental en 2007. Desde entonces, además de pareja, han compartido proyectos musicales, entre ellos el dúo The Ghost of a Saber Tooth Tiger. Charlotte, de 39 años, también mostró en redes algunas imágenes de sus primeros días como madre y bromeó sobre el agotamiento provocado por la falta de sueño.

Vuelve al Movistar Arena

Camilo Echeverry Foto: Instagram @camilo

Camilo amplía su regreso a Bogotá con una segunda noche de concierto. El cantante colombiano se presentará el 11 y 12 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena como parte del cierre de su Camilo Worldwide Tour 2026. La nueva fecha se anunció después de la alta demanda por la primera presentación, cuyas entradas estaban próximas a agotarse. La segunda función será el sábado 12 de diciembre y la edad mínima de ingreso es de 8 años.

El regreso a Colombia coincidirá con una nueva etapa artística para Camilo, quien prepara el lanzamiento de Para cuando sean mayores, su próximo álbum de estudio, previsto para el 9 de septiembre de 2026. El proyecto está compuesto por 13 canciones y tiene como eje la experiencia del artista como padre de Índigo y Amaranto; además, incluye una colaboración con Evaluna Montaner en La medalla. Su gira de 2026 contempla más de 40 ciudades en 15 países, por lo que las dos presentaciones en Bogotá marcarán el cierre de este recorrido internacional.