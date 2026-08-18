Lágrimas en ‘Yo me llamo’: la imitación de Yeison Jiménez que quebró a Elder Dayán y Melina Ramírez

Una nueva jornada en el Templo de la Imitación del programa Yo me llamo dejó al descubierto el nivel de exigencia que enfrentan los concursantes para asegurar un lugar en la escuela del concurso.

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En esta fase de la competencia, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán han reiterado que el margen de error es mínimo, lo que exige una preparación rigurosa en el tono vocal, la caracterización física y la puesta en escena.

La más reciente gala estuvo marcada por matices que fueron desde la emoción hasta severos llamados de atención por desafinaciones y fallas técnicas en el escenario.

El punto más alto de la noche en términos de carga emocional lo protagonizó el imitador de Yeison Jiménez, quien saltó al escenario para interpretar la canción Destino final.

La presentación generó una reacción inmediata entre los presentes: el cantante de música vallenata y jurado Elder Dayán, junto con la presentadora Melina Ramírez, no pudieron contener las lágrimas ante la entrega del participante.

¡Pura emoción y opiniones divididas! 🥺🎙️ La presentación de ‘Destino final’ sacó lágrimas en el jurado y la presentadora. Sin embargo, las opiniones se dividieron: Amparo Grisales aseguró que la voz no se parecía al original. #YoMeLlamo https://t.co/7xVbPF5fj9 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 19, 2026

De acuerdo con lo expresado por Elder Dayán durante la retroalimentación, el participante logró transmitir la esencia espiritual y artística del fallecido cantante.

Sin embargo, la mesa de jurados evidenció posturas encontradas. Amparo Grisales, conocida por su minucioso criterio técnico, señaló que, si bien el participante logró emocionar, el timbre y el color de voz no se acercaron lo suficiente al artista verdadero.

A la par del emotivo momento vivido con la música popular, otros concursantes recibieron comentarios favorables por su trabajo de caracterización e investigación previa:

‘Yo Me Llamo Ricardo Arjona’: Interpretó el tema El problema , logrando elogios unánimes del jurado. Grisales resaltó el parecido físico y la precisión estética alcanzada, afirmando que la actuación logró erizarla.

Interpretó el tema , logrando elogios unánimes del jurado. Grisales resaltó el parecido físico y la precisión estética alcanzada, afirmando que la actuación logró erizarla. ‘Yo Me Llamo Martín Elías’: Presentó la canción Te amaré . Elder Dayán destacó la dedicación del participante para recrear la indumentaria y el estilo que el recordado artista vallenato utilizó en sus presentaciones finales en el Parque de la Leyenda Vallenata.

Presentó la canción . Elder Dayán destacó la dedicación del participante para recrear la indumentaria y el estilo que el recordado artista vallenato utilizó en sus presentaciones finales en el Parque de la Leyenda Vallenata. ‘Yo Me Llamo Vicentico’: Con la canción Algo contigo, el imitador logró conectar con el público y con la mesa de jurados. Recibió valoraciones positivas por la impronta vocal y las transiciones entre notas, aunque se le recomendó proyectar mayor pasión en interpretaciones futuras.

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La exigencia del panel se hizo sentir de manera drástica en dos presentaciones que no cumplieron las expectativas mínimas:

La interpretación de En tu pelo por parte de ‘Yo Me Llamo Javier Solís’ fue interrumpida directamente por Amparo Grisales. Pese a destacar la apariencia física del concursante, la jueza argumentó la ausencia total del color vocal característico del ‘Rey del Bolero Ranchero’.

Por su parte, el imitador de ‘Yo Me Llamo Maluma’ recibió duras observaciones tras interpretar Borró cassette. El jurado coincidió en que el exceso de confianza afectó el desempeño del participante, quien evidenció desafinaciones marcadas y falta de trabajo en el acento paisa.