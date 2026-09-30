La emotiva presentación en ‘Yo Me Llamo’ que hizo llorar al jurado con un homenaje a Darío Gómez

Una nueva entrega del concurso de imitación musical Yo Me Llamo reunió a un grupo de participantes en el escenario con el objetivo de convencer al jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

“No me puedo poner a joder”: la reacción de Westcol tras publicación de Gustavo Petro sobre supuestas amenazas en su contra

Durante la gala, caracterizada por un alto nivel técnico y momentos de sensibilidad, los imitadores de artistas como Darío Gómez, Lady Gaga y Ricardo Arjona destacaron por el impacto de sus interpretaciones, en una etapa donde la exigencia se incrementa y varios concursantes quedan expuestos al riesgo de eliminación.

El momento de mayor carga emotiva de la noche se registró durante la presentación del imitador de Darío Gómez, quien interpretó el tema Daniela.

La actuación generó una reacción visible en la mesa de juzgamiento, llevando a las lágrimas a los evaluadores.

En sus comentarios posteriores, el jurado coincidió en calificar la muestra como una de las ejecuciones más sólidas de la temporada.

Asimismo, destacaron el respeto con el que el concursante abordó el repertorio del fallecido cantautor colombiano, considerado un referente de la música popular en el país.

La jornada también contó con participaciones que recibieron comentarios altamente favorables por su fidelidad vocal y técnica. La imitadora de Lady Gaga se presentó con el tema Die with a smile, logrando una valoración unánime por parte de Grisales, Escola y Díaz, quienes concluyeron que la actuación no presentó aspectos por corregir en esta oportunidad.

Por su parte, el participante que encarna a Ricardo Arjona provocó una respuesta emotiva en Amparo Grisales, mientras que Elder Dayán resaltó su presencia en el escenario.

Igualmente, la caracterización de Reykon con la canción Imaginándote y la interpretación de Mon Laferte con A pesar de ti y de mi obtuvieron elogios significativos. Sobre esta última, César Escola afirmó que se trató de la mejor presentación de la concursante hasta la fecha dentro del programa.

María Lucía Fernández relató la fuerte crisis económica que enfrentó tras la muerte de sus padres

En contraste con las calificaciones elevadas, la representación de Laura Pausini mostró matices en la evaluación.

Aunque la participante incorporó el uso de tambores en vivo y recibió el reconocimiento de Elder Dayán por el dominio del personaje, el jurado señaló ajustes pendientes.

Entre las observaciones se mencionaron aspectos del vestuario y ligeras desafinaciones puntuales señaladas por Grisales.