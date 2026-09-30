El emotivo mensaje de Jorge Barón tras ser condecorado en Bogotá por sus décadas en la televisión: “Seguiré trabajando”

El presentador, productor y empresario de televisión Jorge Barón recibió la Orden Civil al Mérito, la máxima distinción otorgada por el Concejo de Bogotá a ciudadanos e instituciones que contribuyen de manera significativa al desarrollo social, cultural o ambiental de la capital.

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La condecoración fue entregada por el concejal Rolando González durante una ceremonia oficial en la que se destacó la trayectoria del comunicador y su trabajo sostenido durante décadas en la difusión de la música popular y el apoyo a los artistas del país.

De acuerdo con el reglamento que rige al Concejo de Bogotá, la entrega de la Orden Civil al Mérito no corresponde a una decisión individual, sino a un procedimiento institucional.

El proceso se inicia con la postulación formal; posteriormente, una comisión de acreditación conformada por concejales examina la hoja de vida, los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, así como las evidencias documentales que respaldan los méritos del postulado.

El reconocimiento otorgado a Jorge Barón estuvo fundamentado en su extenso recorrido por la televisión colombiana, donde se ha desempeñado como presentador y director de espacios enfocados en el entretenimiento de las familias y la proyección de expresiones artísticas regionales.

A lo largo de su carrera, Barón consolidó formatos que sirvieron como plataforma para talentos emergentes y agrupaciones consolidadas de distintos géneros musicales.

Sus producciones acompañaron durante años la programación dominical de los hogares colombianos, convirtiéndose en un punto de encuentro para audiencias de diversas generaciones y regiones de la geografía nacional.

Durante la ceremonia, el presentador agradeció la distinción institucional concedida por el Concejo de Bogotá y reafirmó su intención de continuar vinculado a las actividades de promoción cultural en el país.

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“Mientras Dios me conceda salud, energía y entusiasmo, seguiré trabajando por nuestra cultura, por nuestros artistas, por nuestra gente y por esos espacios de encuentro que nos recuerdan que, por encima de nuestras diferencias, compartimos un mismo país”, manifestó Barón durante su intervención ante el cabildo distrital.

Concejo de Bogotá condecora a Jorge Barón Foto: Cortesía

Con esta distinción, la corporación pública reconoció la labor continua de una de las figuras más tradicionales de los medios de comunicación en Colombia, destacando el valor cívico de su labor en la construcción de identidad y cohesión social a través de la música y la televisión.