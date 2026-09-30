Vehículos

Las vías y los carros exentos de pico y placa en Medellín hasta diciembre: pueden transitar todos los días

Hay exenciones parciales y totales para garantizar el tránsito en la capital antioqueña.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de septiembre de 2026 a las 7:13 p. m.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis.
La restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Aunque en Medellín rige el pico y placa al igual que en las principales capitales de Colombia, la Secretaría de Movilidad exoneró a siete corredores viales y algunos tipos de autos de la restricción vehicular para este segundo semestre de 2026.

Pico y Placa Medellín carros y motos segundo semestre 2026
Pico y Placa Medellín carros y motos segundo semestre 2026 Foto: Alcaldía de Medellín - API

Esta excepción se estableció con el propósito de facilitar la conectividad intermunicipal y regional en el Valle de Aburrá, pues los municipios del área metropolitana no tienen esta restricción para sus vehículos.

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Corredores viales exentos de pico y placa en Medellín

Los conductores que transiten por la capital antioqueña pueden circular sin sanción pedagógica o económica por los siguientes ejes principales, siempre y cuando permanezcan dentro del trazado de la vía y no se desvíen hacia las mallas barriales e intermedias:

  • Sistema Viario del Río (Avenida Regional y Autopista Sur): Todo el trazado en la jurisdicción de Medellín para vehículos particulares y de carga.
  • Avenida Las Palmas y Vía Loreto: Permite la conexión directa hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova y el Oriente de Antioquia.
  • Corredor de la Transversal Inferior y Superior (Conexiones de acceso): En los tramos habilitados para el flujo hacia el túnel de Oriente.
  • Vía al Mar y Calle 4A Sur: Conexión estratégica hacia el occidente del departamento y los accesos a la Autopista al Mar 1 y 2.
  • Conexión a la autopista Medellín-Bogotá: Vía de acceso libre desde el norte del Valle de Aburrá para articular con el transporte nacional.
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Vías exentas del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Si un vehículo particular de gasolina ingresa a una vía barrial desde un corredor exento durante su horario de pico y placa, será sancionado con fotodetección o comparendo pedagógico y económico.

Ahora bien, esta no es la única excepción en el pico y placa de Medellín. Con el objetivo de incentivar la transición hacia tecnologías sostenibles y garantizar la operatividad de servicios esenciales, el distrito exime a algunos vehículos de la restricción.

Vehículos exentos de pico y placa en Medellín

Las categorías de vehículos que no están sujetas a la restricción horaria ni a la rotación de dígitos en la ciudad incluyen:

  • Vehículos híbridos y eléctricos
  • Vehículos dedicados a gas natural vehicular (GNV)
  • Servicios de emergencia y cuerpos de seguridad
  • Transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida
  • Vehículos de servicios públicos e infraestructura
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Foto panorámica de Medellín. Foto: Getty Images / Juan Fernando Velez Melguizo

Esta medida permite que estos vehículos transiten a cualquier hora en la ciudad. A diferencia de la exención de las vías, esta no tiene límite siempre y cuando esté en el territorio antioqueño.