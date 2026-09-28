Conozca cómo cambiará la medida del pico y placa en Medellín: rotación del 28 de septiembre al 2 de octubre

Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más relevantes de Colombia, lo que trae consigo una alta circulación vehicular que, en muchas ocasiones, genera grandes complicaciones para sus habitantes.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 28 de septiembre al 4 de octubre

Con el fin de mitigar esta situación, una de las estrategias más antiguas y efectivas ha sido la implementación del pico y placa, una medida que busca reducir la congestión en las principales arterias viales de la ciudad.

Además de mejorar la movilidad, esta regulación también fomenta el uso del transporte público, lo que representa ingresos adicionales para la ciudad y una disminución en los niveles de contaminación.

Para llevarlo a cabo, la Alcaldía establece horarios y condiciones específicas que limitan el tránsito de automóviles particulares, motocicletas y taxis en distintos puntos de la capital antioqueña.

Imagen referencia de controles del pico y placa en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

En el caso de las motos, la restricción se fija según el primer número de la placa, mientras que para los carros funciona con el último dígito. La rotación se realiza diariamente con el propósito de que todos los propietarios se vean afectados al menos una vez por semana.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, esta será la rotación de la medida durante la semana que comprende del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Vehículos particulares y motos:

Lunes 28 de septiembre: 5 - 8

Martes 29 de septiembre: 1 - 4

Miércoles 30 de septiembre: 0 - 2

Jueves 1 de octubre: 3 - 6

Viernes 2 de octubre: 7 - 9

Taxis:

Lunes 28 de septiembre: 1

Martes 29 de septiembre: 7

Miércoles 30 de septiembre: 3

Jueves 1 de octubre: 9

Viernes 2 de octubre: 5

¿Le pueden inmovilizar la moto? Estas infracciones tienen una excepción dentro del Código Nacional de Tránsito

En cuanto a los horarios, los carros particulares tendrán limitación entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que los taxis deberán cumplirla de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Existen, sin embargo, corredores exentos de la medida como como los que se usan para ingresar al norte por la Autopista Sur: carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88.

En el caso de los que se desplazan por la avenida Regional, la restricción no funcionará en el lazo suroriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), la calle 78 en sentido oriente-occidente y la carrera 64C.

Agentes de tránsito realizan controles para vigilar el pico y placa en la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente (calzada norte); la carrera 64C, en sentido sur-norte (costado oriental), entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64A. Además, está exenta la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí.

Cabe resaltar que los conductores que no respeten esta norma se exponen a una multa de $875.452, además de la inmovilización del vehículo.

Por tal motivo, las autoridades de tránsito insisten en la importancia de cumplir la medida y recuerdan que cualquier cambio o información adicional se puede consultar directamente en la página oficial de la Secretaría de Movilidad.