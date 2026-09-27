El lunes 28 de septiembre no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.
La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.
Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.
En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.
Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.
Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado
- Aries
“Este día te impulsa a moverte con más seguridad y a defender tus ideas sin miedo. Marte entrando en Leo activa tu creatividad y te da una chispa especial para iniciar algo que te emociona. Notarás que tu energía se vuelve más directa y apasionada. Hoy puedes tomar una decisión que venías evitando”.
Números de suerte: 21, 38, 44.
- Tauro
“El día te invita a buscar tranquilidad, pero Marte en Leo te empuja a tomar una postura firme en temas familiares o del hogar. Sientes que algo se acomoda cuando decides hablar con claridad y sin rodeos. Tu energía se vuelve más protectora y te ayuda a ordenar tus emociones. Hoy recuperas control sobre algo que te inquietaba desde hace tiempo”.
Números de suerte: 44, 50, 31.
- Géminis
“Marte entrando en Leo activa tu comunicación y te da fuerza para decir lo que realmente piensas. Notarás que una conversación pendiente fluye mejor y te permite aclarar un malentendido o abrir una nueva oportunidad. Tu mente está rápida y tus palabras tienen un impacto positivo. Hoy puedes expresar algo que te libera”.
Números de suerte: 21, 40, 38.
- Cáncer
“Este domingo te lleva a revisar tus prioridades y a valorar lo que realmente te da seguridad en la vida. Marte en Leo te impulsa a tomar decisiones económicas o sentimentales con más firmeza. Notarás que recuperas control sobre un asunto que te preocupaba y que ahora ves con más claridad. Hoy eliges lo que te sostiene y te hace sentir en paz”.
Números de suerte: 45, 59, 11.
- Leo
“Marte entra en tu signo y te enciende por completo, dándote fuerza, claridad y una sensación de avance que estabas esperando. Notas que tu energía atrae oportunidades y que otros desean que tomes el liderazgo. Hoy puedes iniciar un proyecto, una conversación o un cambio personal que te motiva profundamente. Tu presencia se siente más segura y luminosa”.
Números de suerte: 2, 47, 49.
- Virgo
El día te invita a descansar mentalmente, pero Marte en Leo activa tu mundo interno y te muestra lo que necesitas soltar. Recibes una revelación muy clara que te ayuda a cerrar un ciclo que ya necesita un final. Tu intuición es fuerte y te guía a tomar decisiones más conscientes. Hoy recuperas claridad emocional”.
Números de suerte: 6, 39, 51.
- Libra
“La energía de este domingo te conecta con amistades, grupos o proyectos que te motivan y te dan nuevas ideas. Marte en Leo te impulsa a tomar una decisión sobre una meta importante que quieres concretar pronto. Recibes apoyo o una señal que te confirma el camino correcto a seguir. Hoy tu energía social se activa y te impulsa a avanzar”.
Números de suerte: 8, 44, 39.
- Escorpio
“Marte entrando en Leo ilumina tu área profesional y te impulsa a tomar una postura firme sobre un proyecto o decisión laboral. Tu liderazgo se hace notar y hace que otros confíen en tu criterio. Hoy puedes dar un paso importante que te acerca a una meta personal. Tu fuerza interna se siente más estable y enfocada”.
Números de suerte: 3, 33, 15.
- Sagitario
“Este domingo trae claridad sobre un viaje, estudio o decisión que venías pensando desde hace tiempo. Marte en Leo te impulsa a expandirte y a confiar en tu visión, incluso si implica hacer un cambio grande. Recuperas tu entusiasmo y ganas de moverte hacia algo más grande y seguro. Hoy tu espíritu se siente libre y motivado”.
Números de suerte: 49, 39, 20.
- Capricornio
“El día te lleva a revisar emociones profundas o temas compartidos con tu pareja u otras personas que requieren atención. Marte en Leo te da valentía para enfrentar algo que te incomodaba y te impulsa a tomar una decisión que te libera. Recuperas control y claridad sobre un asunto que estaba estancado. Hoy transformas algo difícil en fuerza personal”.
Números de suerte: 7, 44, 27.
- Acuario
“Este domingo vas a prestarle atención a tus relaciones y decides definir un vínculo o una conversación pendiente. Marte en Leo activa tu área de pareja y te impulsa a actuar con más seguridad y claridad. Notarás que puedes expresar lo que sientes sin miedo y con más equilibrio. Hoy se abre una puerta importante para ti en lo sentimental y afectivo”.
Números de suerte: 11, 30, 42.
- Piscis
“El día te invita a organizar tu rutina y a cuidar tu energía emocional con más intención. Marte en Leo te impulsa a cambiar un hábito, mejorar tu salud o tomar una decisión práctica que te beneficia. Recuperas el orden y la motivación para avanzar en algo que te estaba costando concretar. Hoy tu bienestar se vuelve prioridad”.
Números de suerte: 55, 39, 17.