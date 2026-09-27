Reconocido comentarista de Caracol Radio despide a su hermano, también periodista: “Un vacío inmenso”

El periodista deportivo Esteban Jaramillo Osorio, actual integrante del programa El VBar de Caracol Radio, dio a conocer públicamente el deceso de su hermano, Orlando Jaramillo Osorio, ocurrido en Manizales.

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La noticia provocó diversas manifestaciones de solidaridad entre colegas del medio de comunicación y oyentes del ámbito deportivo nacional durante la jornada de este domingo 27 de septiembre.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el comentarista caldense compartió un mensaje en el que expresó el impacto que representa este deceso para su entorno familiar.

“Falleció mi hermano Orlando Jaramillo. Vacío inmenso. Gracias por el aliento. Mis infaltables amigos del alma”, escribió el comunicador, acompañando sus palabras con una fotografía de su hermano a modo de homenaje.

Tras la publicación, sus compañeros de trabajo en la emisora Caracol Radio le transmitieron mensajes de aliento y condolencias al aire durante la emisión dominical, expresando su respaldo ante la pérdida familiar.

Orlando Jaramillo Osorio falleció a los 77 años de edad en el SES Hospital Universitario de Caldas, ubicado en la ciudad de Manizales.

De acuerdo con información recabada en el ámbito local, Jaramillo Osorio desarrolló una importante labor dentro del sector de los medios de comunicación y el comercio en la capital caldense.

A lo largo de su vida laboral, se desempeñó como comunicador y radiodifusor en emisoras de trayectoria como Olímpica Estéreo y La Voz de la Feria.

Perteneció a una familia ligada al periodismo regional y nacional, integrada también por sus hermanos Juan Augusto, Esteban y Josué Jaramillo Osorio. Le sobreviven su esposa, Blanca Lucía Aristizábal, y sus dos hijos, Sebastián y Alejandro Jaramillo Aristizábal.

Falleció mi hermano ORLANDO JARAMILLO. Vacío inmenso. Gracias por el aliento. Mis infaltables amigos del alma. https://t.co/Jt8VAtZplW — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) September 27, 2026

Esteban Jaramillo Osorio cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en el periodismo deportivo colombiano. Nacido en Manizales y profesional en Administración de Empresas, inició su carrera en el periodismo regional cubriendo la actualidad del equipo Once Caldas, formación en la que tuvo como referentes a figuras de la comunicación radial como Juan Gossaín, Yamid Amat, Guillermo Lema y José F. Corredor.

En el transcurso de su carrera ha recibido reconocimientos de relevancia nacional, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el galardón Vida y Obra Orlando Sierra, enfocado en destacar el ejercicio del oficio en el país.

Recientemente, el comentarista se incorporó a la mesa de trabajo de El VBar de Caracol Radio, espacio enfocado en el análisis y debate sobre el fútbol colombiano e internacional.

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Esta vinculación marcó una nueva etapa en su presencia radial tras años de trabajo independiente en plataformas digitales, columnas de opinión y su canal de YouTube.

A lo largo de su vida pública, Jaramillo ha abordado de manera abierta episodios complejos de su pasado, como los procesos judiciales que afrontó hace dos décadas por presunto enriquecimiento ilícito.

El fallecimiento de Orlando Jaramillo representa un momento de luto para la familia Jaramillo Osorio y la comunidad periodística de la región de Caldas, que ha expresado sus respetos tras confirmarse la noticia.