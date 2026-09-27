“Te seguiré amando todos los días”: exparticipante del ‘Desafío’ conmovió con mensaje tras la muerte de su bebé

El deportista y creador de contenido colombiano Héctor Murillo, recordado por su desempeño en el reality Desafío 2017 de Caracol Televisión, atraviesa junto a su pareja, Juliana Mejía, un complejo momento familiar tras la pérdida de su hijo en gestación, Isaac Murillo Mejía, a los seis meses de embarazo.

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La noticia fue confirmada directamente por la pareja a través de sus canales oficiales en redes sociales.

A través de una publicación conjunta compartida en sus perfiles de Instagram, la pareja hizo pública la partida de su hijo con una serie de fotografías y textos en los que expresaron el duelo que viven.

En el mensaje, ambos manifestaron el impacto emocional de afrontar este acontecimiento antes del nacimiento previsto.

“Hoy me toca despedirme de ti antes de tiempo, y no hay palabras que alcancen para explicar cuánto duele. Mi corazón estaba preparado para conocerte, para cuidarte y para verte crecer, pero la vida escribió una historia diferente para nosotros”, escribieron en el mensaje difundido públicamente.

Por su parte, Juliana Mejía dedicó palabras individuales a la memoria del bebé, reafirmando el significado de la etapa que compartieron durante los seis meses de embarazo:

“Quiero que sepas, donde quiera que estés, que fuiste y siempre serás mi hijo, tu existencia fue real, tu vida tuvo un significado. Tu paso por este mundo, aunque haya sido tan breve, dejó una huella eterna en mi corazón”.

En la misma declaración, Mejía abordó los sentimientos encontrados que experimentó durante el proceso de gestación: “Mi Isaac, perdóname si alguna vez sentí miedo, si alguna vez lloré, si alguna vez no supe qué hacer. Mamá te amó con todo lo que tenía y te seguirá amando todos los días de su vida”.

el emotivo mensaje con el que Héctor Murillo y Juliana Mejía despidieron a su bebé Foto: @hectormurillopk

Durante los meses previos, Murillo y Mejía habían documentado de manera pública algunas vivencias de la gestación, compartiendo con sus seguidores la expectativa frente a la llegada de su primer hijo en común.

Tras la confirmación del deceso, las publicaciones en redes registraron múltiples manifestaciones de solidaridad y condolencias por parte de allegados, deportistas del medio y usuarios en general.

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Héctor Murillo se dio a conocer en el ámbito mediático colombiano en el año 2017, cuando formó parte de los competidores del programa el Desafío 2017: Súper Humanos, producido por Caracol Televisión. Durante su paso por el certamen, destacó por su rendimiento en las pruebas de alta exigencia física y disciplina deportiva.

Tras su participación en la televisión nacional, Murillo continuó su labor dentro del sector del acondicionamiento físico, el entrenamiento personalizado y la creación de contenido digital enfocado en estilo de vida saludable y deporte. Actualmente, mantiene una presencia activa en redes sociales donde difunde rutinas e iniciativas asociadas al bienestar físico.