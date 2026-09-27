Este es el vínculo familiar que une a Adriana Arboleda y Taliana Vargas, reconocidas modelos y empresarias

Adriana Arboleda se ubicó como una de las grandes modelos colombianas de los años 90 y los inicios de los 2000, brillando con su belleza, elegancia y profesionalismo. La celebridad cautivó con su pasarela, sus fotografías y su trabajo con grandes marcas, al puno de destacar en el ámbito internacional.

Ana Lucía Pineda, primera dama, reaccionó y envió mensaje a Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, por sentido tema

La famosa destacó aún más en la farándula nacional tras su aparición en Yo soy Betty, la fea, producción que se grabó a finales de los años 90. En dicha producción se interpretaba a ella misma, siendo el amor platónico de Armando Mendoza, encarnado por Jorge Enrique Abello. Su foto solía aparecer cuando él necesitaba inspiración con Betty, por lo que se le veía más como un sueño del empresario.

Sin embargo, cuando llega a la empresa, la modelo se convierte en foco de miradas y comentarios, no solo por su belleza, sino por las emociones que despertaba en la protagonista.

Tras este breve trabajo, Adriana Arboleda siguió creciendo en la industria de la moda, siendo uno de los rostros más reconocidos en las pasarelas y los medios.

No obstante, pese al éxito que tenía, decidió alejarse de este oficio y enfocarse en su rol de empresaria dentro de este escenario, destacando con sus labores con marcas, diseñadores y proyectos de todo tipo.

Actualmente, es una exitosa diseñadora de modas y se enfoca en una visión de la industria muy distinta, buscando vender prendas diferenciales y especiales.

Lo particular de la celebridad fue que, tras el terremoto del 10 de agosto, muchos fanáticos y curiosos posaron su atención en ella, ya que se le vio aparecer en distintos formatos con Taliana Vargas.

Ambas figuras reconocidas decidieron trabajar en conjunto por Cali, logrando reunir ropa y ayudas para quienes fueron víctimas de la tragedia. Su química y conexión fueron blanco de reacciones, al punto de querer saber si había un vínculo entre ellas.

¿Cuál es el vínculo que une a Taliana Vargas y Adriana Arboleda?

De acuerdo con lo que se sabe, el lazo familiar que une a las dos modelos viene por sus parejas sentimentales, volviéndolas concuñadas. Arboleda está casada con Harold Eder, mientras que Taliana Vargas lleva un matrimonio con Alejandro Eder.

Ambas residen en Cali, por lo que se les suele ver interactuando en redes sociales y compartiendo con sus hijos, quienes son primos.

Taliana Vargas suele expresar su amor y cariño a Adriana, comentándole fotos y videos.