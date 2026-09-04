Primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera gestión de $10.000 millones para reconstruir el Hospital Carlos Holmes Trujillo

El centro asistencial atiende a miles de habitantes del oriente de Cali y todavía tiene servicios afectados. Ahora la Personería puso la lupa sobre las condiciones en las que quedó después del sismo.

“Es la primera vez que veo a una primera dama aquí”: la frase de Taliana Vargas durante un recorrido con Ana Lucía Pineda en Cali

El Hospital Carlos Holmes Trujillo volvió a estar en el centro de la atención este jueves, esta vez por la visita del personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, quien recorrió sus instalaciones para verificar las condiciones de la infraestructura después del terremoto del pasado 10 de agosto.

La visita ocurre mientras avanza una reconstrucción que tiene una cifra considerable detrás: cerca de $14.700 millones serían necesarios para recuperar completamente el centro asistencial, de acuerdo con la información entregada por la gerente de la Red de Salud del Oriente.

Hay un número que cambia el panorama: $10.000 millones ya fueron gestionados con el respaldo del alcalde Alejandro Eder y su esposa, Taliana Vargas, junto con la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y fundaciones aliadas.

El dinero resulta clave para un hospital que presta servicios a habitantes de las comunas 13, 14, 15 y 21, además del corregimiento de Navarro. Es decir, la afectación no se queda entre las paredes del edificio: cualquier retraso en su recuperación termina teniendo consecuencias para buena parte del oriente de Cali.

La situación ya había sido expuesta el pasado 27 de agosto, cuando el alcalde Eder recorrió el hospital junto a la primera dama. En esa oportunidad se explicó que el terremoto había afectado el funcionamiento del centro asistencial y que 40 consultorios permanecían cerrados, espacios que atendían alrededor de 3.000 consultas diarias.

Ahora, con la visita del personero, el foco vuelve a estar sobre una pregunta inevitable: ¿cuánto falta para que el Carlos Holmes Trujillo pueda recuperar completamente sus servicios?

Mendoza Castrillón pidió agilizar las labores de recuperación para que la totalidad de la atención pueda restablecerse lo antes posible. La Personería anunció que continuará haciendo seguimiento al proceso para verificar que los habitantes reciban una atención que cumpla con condiciones de dignidad, seguridad y oportunidad.

Taliana Vargas y la primera dama Ana Lucía Pineda visitan zona afectada en Cali Foto: @talianav

La reconstrucción, además, cuenta con un respaldo privado que ya había sido anunciado días atrás. Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski de Gilinski, informaron una donación de $150.000 millones para la reconstrucción de centros médicos y colegios afectados por el terremoto en Cali.

En el caso de Carlos Holmes Trujillo, esos recursos se suman a las gestiones adelantadas por las autoridades y fundaciones aliadas para intentar cerrar la brecha entre lo que el hospital necesita y lo que ya está disponible.

El reto, sin embargo, no termina con conseguir el dinero. La recuperación tendrá que traducirse en obras, espacios habilitados y, finalmente, en pacientes que puedan volver a recibir atención con normalidad.

Por ahora, el personero puso nuevamente la lupa sobre el hospital. La plata empieza a aparecer; lo que queda por demostrar es qué tan rápido se convertirá en reconstrucción y en servicios funcionando otra vez.