Inicia el plan para reconstruir el Hospital Carlos Holmes Trujillo en Cali, afectado por el terremoto; se hará con el apoyo de la familia Gilinski

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, visitó este jueves el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en esa ciudad, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario estuvo en compañía de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien destacó el apoyo de la Fundación Vida, de la familia Gilinski, para la reconstrucción de ese centro asistencial.

“Gracias al apoyo de la Fundación Vida, de la señora Raquel de Gilinski y su familia, de mi fundación Colombia, Luz y Sonrisa, en enlace con la Fundación Solidaridad por Colombia, aquí empezará la reconstrucción de este hospital”, sostuvo Pineda.

“Queremos decirle a toda la comunidad que no están solos”, agregó la primera dama.

En días pasados, Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski de Gilinski, anunciaron una donación de 150.000 millones de pesos destinada a la reconstrucción de centros médicos y colegios en Cali que resultaron afectados por el terremoto.

“Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país”, expresaron Jaime Gilinski y Raquel Kardonski de Gilinski.

La familia resaltó su arraigo de más de cinco generaciones en Colombia y su especial vínculo con Cali, ciudad que ha sido el hogar donde nacieron muchos de sus proyectos empresariales que hoy generan miles de empleos. “Colombia cuenta con nosotros siempre y, como familia, estaremos a su lado para contribuir al progreso de nuestra patria”, señaló la comunicación.

El alcalde Eder sostuvo que el Hospital Carlos Holmes Trujillo fue una de las 64 IPS públicas distritales afectadas por el terremoto. “Hoy permanecen cerrados 40 consultorios que atendían cerca de 3.000 consultas diarias. Junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, recorrimos sus instalaciones y revisamos las afectaciones”, señaló Eder.

El mandatario agregó: “Aquí empieza la recuperación de este hospital y damos un paso más para restablecer nuestra red pública de salud. Gracias, primera dama, Ana Lucía Pineda, por venir a Cali, acompañar a las familias afectadas y ser parte de este proceso. La recuperación de nuestra ciudad la vamos a sacar adelante unidos, con el Gobierno nacional y con todos los caleños”.