El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas fue asesinado cuando atendía un caso relacionado con el homicidio de tres personas en Bogotá. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, en su cuenta de X.

El general Barrera anunció en esa red social: “Rechazamos de manera contundente el asesinato del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, quien, junto a sus compañeros, acudió a atender un caso relacionado con el homicidio de tres ciudadanos en Bogotá, hechos que estarían relacionados con disputas por el tráfico de estupefacientes”.

El director de la Policía confirmó que, en medio del llamado para atender el caso, los presuntos responsables reaccionaron atacando a los uniformados con armas de fuego. El hecho terminó en un cruce de disparos en el que fue asesinado el intendente Pinilla Cárdenas.

Después de repeler el ataque, los uniformados que estaban en la zona lograron capturar a tres hombres, quienes serían los responsables de este nuevo hecho de violencia que agrava la inseguridad en la capital del país.

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En medio de la captura de los presuntos responsables, los policías incautaron tres armas de fuego y dejaron a los detenidos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que, en las próximas horas, les imputen cargos por este delicado caso en Bogotá.

El general Alejandro Barrera manifestó: “Estos delincuentes deberán responder ante la justicia por sus actos. No habrá impunidad. La Policía Nacional no descansará hasta esclarecer estos hechos. Toda mi solidaridad con su familia”.

Lo preocupante de este tipo de casos es que Bogotá cerró 2025 con más de 1.100 homicidios, lo que dejó la tasa en 14,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra que todavía está lejos de la meta de llevarla a un dígito.

La inseguridad en la capital del país ha llegado a tal punto que el concejal Julián Uscátegui recogió firmas para realizar un cabildo abierto con el fin de debatir si es necesario militarizar la ciudad como una medida extrema para combatir la ola de violencia, robos, extorsiones y demás delitos que se siguen presentando.

Desde el Concejo de Bogotá también han alertado que este año se han disparado los homicidios, los hurtos y los casos de violencia, pero lo más delicado de todo es la baja ejecución presupuestal de los programas que podrían ayudar a enfrentar el problema que afronta la ciudad.