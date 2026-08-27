Fue capturado uno de los sicarios del crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte

En una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía fue capturado en las últimas horas Leonel Llanos, sindicado de ser uno de los sicarios que asesinó al empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte, tras salir de un reconocido gimnasio en el norte de Bogotá.

Según conoció SEMANA, Llanos habría sido la persona que estaba en la motocicleta esperando al sicario que disparó contra Aponte y su escolta.

En la acción criminal murieron de forma inmediata Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, en hechos ocurridos sobre la calle 85 con carrera 7, en la localidad de Chapinero.

Después del doble crimen, las autoridades se dieron a la tarea de recolectar las cámaras de seguridad por donde se movieron los sicarios y lograron obtener la identidad plena del conductor de la moto que esperó durante varios minutos sobre una acera al tirador que que ejecutó el crimen.

Luego de estos hechos, Llanos se escondió por unos días en Bogota, pero luego abandonó la capital y se movió por distintas zonas hasta q se refugió en Villavicencio, Meta.

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