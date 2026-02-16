Todavía hay muchas preguntas sobre el asesinato de Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, crimen ocurrido a plena luz del día en la calle 85 con séptima, en la ciudad de Bogotá.

El país se estremeció con el caso por la forma en la que el sicario actuó y que quedó captado en un video de las cámaras de seguridad del sector. Desde ese momento, las autoridades están avanzando en la investigación.

Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá. Foto: Suministrado a Semana

Una pregunta que todavía está sin resolver es: ¿Por qué lo mataron? En medio de las pesquisas que se han adelantado, ya se tiene una hipótesis principal, aunque tampoco se descartan otras.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, habló con Noticias Caracol y reiteró que se trata de un crimen que fue planeado de manera minuciosa.

Por lo menos así de claro lo deja un detalle que es clave: el sicario vestía traje y corbata, y sabía a la perfección el horario del empresario arrocero. Al parecer, habría una red criminal detrás del doble homicidio.

“Ya hemos analizado unos videos y estamos haciendo unos recorridos, y estamos en la identificación de las personas. Es un proceso que tiene unas órdenes de policía judicial, que emite tanto el fiscal; hay unas que están avaladas por un juez de garantías. La investigación va como debe ir: personal dedicado exclusivamente a esta investigación“, indicó el oficial.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con el medio mencionado, la principal hipótesis que se tiene es que todo obedeció al presunto cobro de una extorsión que Aponte habría recibido.

De hecho, esto concuerda con lo que el periodista Felipe Arias contó sobre unas llamadas que habría recibido la víctima y en las que lo amenazaban.

“Yo creo que desestimó esas llamadas y esas amenazas de las que me habló. Él me dijo: ‘Hay que cortar eso, a mi familia ya le hicieron mucho daño; ya entregaron plata cuando yo era pequeño y no voy a prestarme para nada más’“, relató en La FM.

Incluso, sostuvo que en las últimas veces que hablaron y se vieron lo notó muy preocupado por esta situación, por lo que no se descarta que el crimen esté relacionado con esto.

Las autoridades confirmaron que, tras analizar más de 50 horas de video, ya se logró la identificación de uno de los delincuentes que participó en el crimen.

Por el momento, las investigaciones avanzan y la Policía, junto a la Fiscalía, intentan esclarecer todo lo que rodea este doble homicidio, que ha generado conmoción en la capital del país.