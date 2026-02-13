NACIÓN

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

El periodista contó en La FM detalles desconocidos de la situación de seguridad del dueño de Arroz Sonora. “Decía que había recibido llamadas”, aseguró.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 6:46 a. m.
Felipe Arias narró que Aponte tenía una situación sensible en materia de seguridad.
Felipe Arias narró que Aponte tenía una situación sensible en materia de seguridad.

La última llamada que Felipe Arias se cruzó con Gustavo Aponte tuvo un noble propósito. El periodista le marcó desde el Caribe colombiano, en donde cubría para su medio la tragedia invernal que atraviesa esa región del país. Y ambos quedaron en ayudar a quienes lo han perdido todo.

“Lo que hice fue tomar el teléfono y decirle: ‘Tavo, hermano, esto está tenaz acá en Córdoba, está terrible; armemos una campaña con un grupo de empresarios, amigos suyos y ustedes que tienen forma de ayudar... hagamos casitas o entregamos algo. Él me dijo: ‘Hágale, hermano, ¿Qué hay que hacer?’”, contó Arias.

Los dos quedaron de verse más adelante, pero el hecho de violencia que cegó la vida del empresario cambió los planes. "Lamentablemente esa cita no se cumplió. Hace ocho días, cuando yo estaba en las inundaciones de Córdoba, dije: ‘Hay que ayudar, hay que hacer algo’.Siempre que yo llamaba, Gustavo; porque sabía su calidad de empresario, pues él me echaba la mano, con campañas y con todo", aseguró el periodista.

El periodista reveló que el empresario sí tenía angustias por su situación de seguridad. A los dos los unían las conversaciones sobre la fe, y en una oportunidad, Aponte le pidió orar por él.

“Cada vez que nos veíamos y hacíamos oraciones, él me decía: ‘Hermano, ya que a usted le gusta todo esto, haga oración por mí, porque hay sensibilidades alrededor de mí’”, aseguró que le dijo.

Arias relató que Aponte “decía que había recibido llamadas y tenía susto de ir a las tierras en Tolima”.

En desarrollo...

