Abelardo de la Espriella sumó otros respaldos artísticos: el Che González, Franco Argülles, entre otros, grabaron un vallenato y anunciaron su respaldo

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó nuevos respaldos artísticos a su favor en la recta final de su candidatura por la Casa de Nariño: el Che González, Álex Manga, La China y Franco Argüelles, afamados por su música vallenata, anunciaron su apoyo al competidor político a través de sus redes sociales.

“Aunque no los quieran prohibir, seguimos firmes por la patria”, escribieron los profesionales de la música en sus cuentas oficiales de Instagram y YouTube, donde publicaron el video que grabaron a la campaña donde interpretaron la canción de Diomedes Díaz titulada Que me coma el tigre.

En las imágenes se observa a los artistas luciendo camisetas de la Selección Colombia, una estrategia publicitaria que promueve el Tigre de la Espriella y que le tocó defender ante los estrados judiciales por la molestia que despertó en la campaña de Iván Cepeda.

Cantantes, acordeoneros, entre otros, lucen en el video la prenda deportiva, además de banderas de Colombia.

El candidato presidencial tiene el mayor número de respaldos de artistas y famosos del país, entre ellos, Silvestre Dangond, Marbelle, Natalia París, Faustino Asprilla, Peter Albeiro, Manuel Turizo, entre otros.

La lista de apoyos internacionales es larga y la encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.