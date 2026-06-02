Abelardo de la Espriella reacciona en SEMANA al respaldo de Donald Trump a su candidatura: “Compartimos valores y principios”

En entrevista con SEMANA, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó al respaldo del presidente estadounidense Donald Trump de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su Gobierno. Un Gobierno con el que tengo muy buenas relaciones y, además, desde hace muchos años”, manifestó el candidato presidencial que sacó ventaja en primera vuelta.

De la Espriella aseguró que el apoyo de Estados Unidos es “determinante” para combatir el crimen y el narcoterrorismo en Colombia.

“Para poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia. Por supuesto, también en el tema comercial. Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto serán determinantes y fundamentales. Lo vamos a hacer”, indicó.

"Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. Compartimos valores y principios en defensa de la democracia. Vamos a hacer una llave": @ABDELAESPRIELLA ante el respaldo de Donald Trump.https://t.co/EnLe4Zg06j pic.twitter.com/b06xprCkXL — Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026

El candidato también resaltó que comparten “valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad”.

“Vamos a hacer una llave con el Gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con un gobierno de Estados Unidos”, dijo en SEMANA.

Donald Trump respaldó candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Es un líder inteligente, fuerte y firme”

Igualmente, sostuvo que el Gobierno estadounidense toma posición en “un momento determinante para la historia de Colombia”.

“Es la democracia contra la tiranía, el futuro contra el pasado, la libertad económica contra el estatismo. En cuatro años va a haber elección conmigo; con Cepeda no va a haber elecciones. Conmigo, las empresas de los colombianos van a costar cinco veces más y van a crear más puestos de trabajo de calidad. Con Cepeda van a cerrar y van a acabar con el trabajo”, recalcó De la Espriella.

Finalmente, manifestó que Colombia no puede “sustraerse” de una relación tan esencial como la que tiene con Estados Unidos y dijo que a los aliados de Cepeda “no les conviene que nos ayuden en la guerra contra el narcoterrorismo, en la fumigación y en las operaciones militares”.