El Centro Democrático y los 16 proyectos para reformar justicia, salud y seguridad que presentarán al Congreso

Este domingo, 19 de julio, el partido político Centro Democrático dio a conocer, desde la ciudad de Bogotá, el paquete de 16 proyectos que sus senadores presentarán ante el Congreso de Colombia en temas relacionados con salud, justicia, seguridad, vivienda, medioambiente y el funcionamiento de entidades estratégicas del Estado.

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Entre los cambios que plantearon estuvo el mecanismo de elección del presidente de Ecopetrol. Explicaron que “vamos a cambiar la forma en que se elige al presidente de Ecopetrol. Lo nominarán los accionistas minoritarios, es decir, los privados, y la junta directiva mantendrá la potestad de elegir de una terna que ellos presenten. Esto es muy importante para el proceso de recuperación de Ecopetrol, no en el corto plazo, sino con una visión de largo plazo”.

Asimismo, plantearon la forma en la que se designa al gerente general de la Nueva EPS. “El gerente general de la Nueva EPS seguirá siendo elegido por la junta directiva, pero de una terna presentada por las cajas de compensación, que son socias de la entidad”, detallaron desde el partido político.

Otro de los cambios que están planteando tiene que ver con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Hemos tenido muchas dudas sobre las cifras del DANE. Por eso proponemos que el director siga siendo elegido por el presidente de la República, pero de una terna presentada por el Banco de la República. Así podremos garantizar una mayor independencia de esta importante entidad”, sostuvieron.

También buscan endurecer los castigos para delitos relacionados con el medioambiente, de modo que no haya amnistía ni indultos. Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), indicaron que “crearemos un mecanismo de revisión automática judicial cuando la JEP emita sentencias condenatorias contra integrantes de la Fuerza Pública. Esa revisión la realizará el Tribunal Penal Militar, máxima instancia de la jurisdicción penal militar”.

Desde este partido político señalaron que buscan que las condenas contra militares por hechos ocurridos hasta 2016 no superen los cinco años y que la pena privativa de la libertad pueda ser sustituida por sanciones restaurativas. La iniciativa establece que “la revisión será automática, de oficio; los miembros de la Fuerza Pública no tendrán que solicitarla”.

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En materia de salud, pretenden que sea reforzado el modelo actual: “Presentaremos un proyecto para fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

En materia de vivienda, el Centro Democrático plantea convertir el programa Mi Casa Ya en una política de Estado. La propuesta busca que los subsidios para adquisición de vivienda dirigidos a hogares de menores ingresos no dependan de las decisiones del Gobierno de turno.

Otro de los proyectos está dirigido a los jóvenes. La bancada propone una política para capacitar anualmente a por lo menos 100.000 personas en programas tecnológicos de corta duración, entre tres y doce meses, en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial y programación.

“No solo ayudaremos a los jóvenes a conseguir empleo rápidamente, sino que quienes prefieran emprender tendrán acceso a una parte del Fondo Emprender destinada exclusivamente a estos proyectos”, afirmaron.

La iniciativa también contempla un subsidio de conectividad y sostenimiento para estudiantes de menores recursos, con el fin de reducir la deserción. La agenda legislativa se completa con iniciativas sobre inclusión crediticia y rebancarización; transparencia en las gestiones presupuestales de congresistas; límites al crecimiento del avalúo catastral y del impuesto predial; formalización gradual de la pequeña minería; subsidios de sostenimiento para estudiantes; incautación y destrucción de la dosis personal, y medidas para limitar el crecimiento de la frontera agrícola.