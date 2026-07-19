Abelardo De La Espriella confirmó los nombres de cuatro cargos estratégicos para la Presidencia de la República

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó este domingo 19 de julio los nombres de cuatro personas que tendrán una tarea clave dentro de la estrategia de la Presidencia de la República en su mandato.

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Se trata de Carlos Ríos, quien será el Secretario General de la Presidencia; Nicolás Gallo, quien asumirá las funciones de la Jefatura de Despacho; Valerie Lafaurie, para la Gerencia de las Regiones; y María Fernanda Sandoval, en la dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

“Con estas designaciones, el presidente electo reafirma su decisión de conformar un equipo de alto nivel, integrado por profesionales con trayectoria, mérito y vocación de servicio, convencido de que la construcción de la patria milagro exige liderazgo, capacidad de ejecución y un compromiso absoluto con el interés general de Colombia”, señaló en un comunicado.

Estos son los perfiles de los nuevos integrantes del Gobierno electo:

Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia

Carlos Ríos, secretario General de la Presidencia designado. Foto: Defensores de la Patria

El antioqueño Carlos Ríos asumirá a partir del próximo 7 de agosto como nuevo Secretario General de la Presidencia, desde donde buscará coordinar y garantizar los compromisos adquiridos para transformar la vida de los colombianos.

Ríos es abogado, magíster en Estudios Políticos y magíster en Seguridad y Defensa. Además, es un empresario que tiene como pilares de vida la disciplina, el orden, el método y cumplir siempre su palabra.

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Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones

Valerie Lafaurie, gerente de las Regiones. Foto: Defensores de la Patria

La barranquillera Valerie Lafaurie será la encargada de dirigir la Gerencia de las Regiones de la Presidencia de la República, con el objetivo de impulsar un modelo de gestión territorial para acercar el Gobierno a las regiones.

La abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial también tendrá entre sus tareas articular el trabajo con gobernadores y alcaldes y garantizar que los proyectos estratégicos lleguen a las comunidades con eficiencia, transparencia y sin intermediarios ni politiquería.

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Nicolás Gómez, jefe de Despacho

Nicolás Gómez, jefe de Despacho. Foto: Defensores de la Patria

El bogotano Nicolás Gómez asumirá la Jefatura de Despacho a partir del próximo 7 de agosto cuando el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesione de manera oficial para el periodo 2026-2030.

Gómez es politólogo, magíster en Políticas Públicas y tiene una profunda vocación por la ética en el servicio público. Por eso, entre sus principales responsabilidades tendrá la de coordinar la articulación estratégica del equipo de gobierno, con el fin de garantizar una gestión eficiente.

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María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones

María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República designada. Foto: Defensores de la Patria

La bogotana María Fernanda Sandoval será la encargada de dirigir el departamento de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República una vez se surta la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto.

Sandoval, quien es periodista, comunicadora social, especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis, tendrá la responsabilidad de fortalecer una comunicación institucional moderna, transparente, cercana y oportuna a los colombianos.