José Manuel Restrepo, vicepresidente electo: “La independencia no es una conquista del pasado, sino una responsabilidad permanente”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, compartió este lunes, 20 de julio, un mensaje en sus redes sociales en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia.

A través de X, Restrepo afirmó que la independencia no es una conquista del pasado, “sino una responsabilidad permanente. Honrar el legado de nuestros héroes significa defender cada día nuestras instituciones, respetar la ley y proteger los valores que sostienen a Colombia”.

“Hace 216 años nuestros héroes alcanzaron, lograron, conquistaron nuestra libertad. A nuestra generación le corresponde preservar esa libertad y esto lo hacemos cuando defendemos nuestra democracia, cuando defendemos nuestras instituciones y su independencia, cuando garantizamos que se cumpla la ley, cuando garantizamos las libertades para cada uno de los ciudadanos”, dijo el vicepresidente electo.

“En este 20 de julio reafirmamos nuestro compromiso junto al presidente @ABDELAESPRIELLA con una nación libre, soberana y fuerte. Porque solo preservando nuestra independencia podremos construir la patria milagro que soñamos para las futuras generaciones", subrayó Restrepo.

José Manuel Restrepo ratificó que el BID aportará 63 millones de dólares para estructurar proyectos y fortalecer el Estado

Por otra parte, el vicepresidente electo aclaró cómo opera el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de empalme entre la administración de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. Foto: Juan Carlos Sierra

“Desde el primer momento en que el presidente del BID, Ilan Goldfajn, sostuvo su conversación con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno. Esa agenda quedó consolidada esta semana en Washington y marca el inicio de una alianza estratégica para convertir en realidad los grandes objetivos de la patria milagro”, precisó Restrepo.

El BID publicó un comunicado en el que reafirmó su compromiso de acompañar al nuevo gobierno mediante una plataforma de cooperación técnica no reembolsable y una cartera activa estimada en 63 millones de dólares, recursos que se destinarían a proyectos para el país.

El vicepresidente electo manifestó que “estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado, sentando las bases de las reformas y las inversiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años”.

Las declaraciones de Restrepo se conocieron después de que el BID hiciera público un comunicado sobre las operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso para proyectos destinados a Colombia.