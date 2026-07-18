José Manuel Restrepo hizo un balance de su agenda en Washington: “Colombia está de nuevo en el escenario internacional”

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, presentó un balance de su agenda en Washington, la capital de Estados Unidos. Informó que sostuvo más de 50 reuniones con funcionarios gubernamentales, inversionistas y empresarios, con el fin de mostrar que Colombia vuelve a ser un aliado estratégico del país norteamericano.

“Más de 50 reuniones con altos funcionarios e inversionistas, ocho reuniones con secretarios y líderes del gobierno norteamericano. La oportunidad de tener más de 200 inversionistas aquí reunidos, que están conociendo las oportunidades que tiene Colombia en energía, en infraestructura, en tecnología, en agroindustria y en distintos sectores de nuestra vida nacional”, manifestó el vicepresidente.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, hizo balance de su visita a Washington, donde sostuvo más de 50 reuniones: “Colombia está de nuevo en el escenario internacional”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/x7SxbmHF4k — Revista Semana (@RevistaSemana) July 18, 2026

De acuerdo con Restrepo, el mensaje para las autoridades estadounidenses es que “Colombia está de nuevo en el escenario internacional”.

Además, aseguró que, a partir del 28 de julio, el equipo del presidente electo tendrá una “misión internacional” en una serie de reuniones con equipos de trabajo del gobierno estadounidense.

“En la conversación con los distintos secretarios del gobierno norteamericano, Colombia asume el papel de aliado estratégico de los Estados Unidos de América para la recuperación de Venezuela. Oportunidad de inversión y comercio que genera crecimiento y beneficio social”, agregó.

También anunció que, a finales de agosto, se lanzará un proyecto de la mano de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos: “Gran centro digital de gran escala que permite que Colombia dé un paso adelante en materia de tecnología en la cuarta revolución industrial”.

Abelardo De La Espriella convocó este sábado su segundo consejo de ministros en Barranquilla: estos serán los temas clave

“Un gobierno que tiene la capacidad para ejecutar y tomar decisiones. Un gobierno que pone siempre lo social como su primera prioridad. Tenemos que atender a la población más vulnerable de nuestro país”, concluyó Restrepo.

Este sábado, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo en Barranquilla el segundo consejo de ministros del presidente electo Abelardo De La Espriella, en el que se abordará, entre otros temas, el balance de la visita a Estados Unidos.