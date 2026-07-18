Davinson Sánchez y Jhon Lucumí podrían ir a la Premier League: importante equipo los compraría

Davinson Sánchez y Jhon Lucumí fueron dos de los jugadores más destacados de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Ambos conformaron una sólida dupla defensiva.

Fijan precio para salida de Dávinson Sánchez del Galatasaray: gigante de Italia haría oferta

Fueron los encargados de proteger a Camilo Vargas en todos los partidos; siempre se les vio muy seguros a la hora del quite y, además, lo complementaron con una buena salida de balón.

Pese a la eliminación de Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo, los centrales, junto con Gustavo Puerta, dejaron una buena impresión y, por eso, despertaron el interés de varios equipos.

En las últimas horas, se conoció que un conjunto de la Premier League de Inglaterra tiene en su carpeta a los defensores colombianos. Se trata del Bournemouth, equipo que viene de completar una gran temporada y conseguir un cupo para jugar la Europa League.

Davinson Sánchez. Foto: AP Photo/John Locher

Al parecer, The Cherries quieren reforzar su defensa y no verían con malos ojos contar con los servicios de los futbolistas de la Tricolor.

Davinson Sánchez actualmente milita en el Galatasaray y tiene contrato vigente allí; no lo quieren dejar ir debido a que fue uno de los titulares indiscutidos en la última campaña y sembró solidez en esa última línea.

Con 30 años, el defensor ya sabe lo que es jugar en la Premier League, ya que en su momento estuvo en el Tottenham Hotspur y, por lo mismo, sería la primera opción que tiene el Bournemouth.

Titular de la Selección Colombia llegaría a Juventus en pleno Mundial: “25 millones de euros”

El problema es que el conjunto turco tendría como precio de partida cerca de 20 millones de euros, aunque la cifra podría reducirse durante una eventual negociación por el zaguero colombiano.

Por su parte, Lucumí se ha consolidado como una de las principales caras del Bolonia y ha tenido grandes actuaciones en el fútbol italiano. Ya en el pasado, se había hablado del interés de varios equipos.

Por lo mismo, ahora el conjunto inglés lo tiene en carpeta, especialmente por el buen Mundial que disputó. No obstante, el caleño podría salir incluso más caro que Sánchez.

Jhon Lucumí, defensor central de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

De acuerdo con medios internacionales, el Bolonia baraja una cifra cercana a los 25 millones de euros para dejar salir al colombiano, quien también es seguido de cerca por otros clubes interesados en sus servicios.

Por el momento, no hay nada concreto sobre el futuro de la dupla central de la Selección Colombia, pero no sería sorpresivo que se produjera algún movimiento en las próximas semanas.