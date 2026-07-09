Portazo al futuro de Dávinson Sánchez: destapan ‘jugadita’ en Galatasaray que cambia todo

Más allá de fallar un penal en la tanda ante Suiza, el Mundial 2026 de Dávinson Sánchez fue muy destacado. Acabó siendo una pieza clave en la defensa colombiana, y eso despertó el interés de varios clubes, más que nada en Italia, en ficharlo.

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A lo largo de las últimas semanas, en pleno desarrollo de la cita orbital, desde Europa reportaron el interés de equipo como Inter de Milán y Como en fichar a Sánchez. Sin embargo, el club del defensor cafetero, Galatasaray, parece cerrarle la puerta a una eventual salida.

“Galatasaray cerró la puerta a una venta de Dávinson Sánchez”

Fue el medio turco, Sabah, quien dio detalles al respecto: “La directiva del Galatasaray ha cerrado la puerta a los clubes interesados ​​en Sánchez, pieza indispensable en la dupla que forma con Abdülkerim Bardakcı en el equipo amarillo-rojizo, al afirmar: ‘No está en venta’”.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Es un revolcón absoluto a un panorama que parecía bastante claro: la venta de uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia, quien con 30 años aún tiene mercado en el fútbol de Europa.

Como el contrato de Sánchez en Galatasaray va hasta junio de 2029, el equipo que lo quiera deberá pagar una cifra por su traspaso. Según Transfermarkt, esta sería cercana a los 16 millones de euros, con última actualización en mayo de 2026.

“El Como, que continuaba sus gestiones a través de agentes, ofreció 20 millones de euros, mientras que el Inter negociaría los términos del traspaso una vez finalizado el Mundial”, registró Sabah.

Además, el mismo medio referencia que la directiva tiene expectativa total en que Dávinson Sánchez continúe con Galatasaray de cara a la temporada 2026-2027. Por tanto, se vienen días claves en cuanto al tema.

#MERCADO 🇹🇷🗞️ @sabah — 🇨🇴 DAVINSON SÁNCHEZ no será vendido.

La JD de @Galatasaray ha decidido no transferir al defensor central que brilló con Colombia en el Mundial. Los acercamientos del Como e Inter han sido rechazados.

Sánchez tiene contrato hasta el 2029 con un salario anual… pic.twitter.com/BritOGDufM — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) July 9, 2026

Dávinson Sánchez, figura absoluta en Galatasaray

Desde su llegada al club turco, en septiembre de 2023, Dávinson Sánchez se volvió un nombre de seguridad y éxito en la zaga defensiva del Galatasaray. Se ganó la titularidad y, además, tiene un palmarés allí.

Una Supercopa de Turquía, tres Superligas y una Copa adornan el palmarés del colombiano, quien en Europa también ha jugado para Tottenham y Ajax.

Por eso, no termina de sorprender que la directiva de Galatasaray quiera seguir contando con Dávinson. Además, en competencias como la Champions League, resulta siendo importante en el terreno de juego.