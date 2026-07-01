Así es Caloto, uno de los pueblos más antiguos de Colombia y cuna de Dávinson Sánchez

Caloto, en el norte del departamento del Cauca, ha vuelto a llamar la atención de muchos colombianos gracias al buen momento que vive el futbolista Dávinson Sánchez. Sin embargo, este municipio no solo es reconocido por ser la tierra natal del defensor de la Selección Colombia, sino también por su enorme valor histórico, cultural y natural, lo que lo convierte en uno de los pueblos más antiguos del país.

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Fundado en 1543 durante la época colonial, Caloto conserva un legado que se refleja en sus calles, tradiciones y patrimonio.

A lo largo de los siglos ha sido un lugar escenario de importantes procesos históricos y hoy sigue siendo un territorio donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, aportando una riqueza cultural que llama la atención de quienes buscan conocer otra cara del Cauca.

Este municipio también se destaca por sus paisajes naturales. Sus montañas, ríos y zonas rurales brindan espacios ideales para el turismo de naturaleza, mientras que varios de sus caminos permiten apreciar la biodiversidad característica del suroccidente colombiano.

Esa combinación entre historia y entorno natural hace que muchos viajeros encuentren en Caloto un destino diferente que se presta para recorrer con calma.

El reconocimiento reciente del municipio también está relacionado con Dávinson Sánchez, quien nació allí en el año 1996 antes de iniciar una carrera que lo llevó desde las divisiones menores del fútbol colombiano hasta clubes europeos y la Selección Colombia.

La historia deportiva ha convertido a Caloto en motivo de orgullo para sus habitantes, quienes siguen de cerca cada presentación del defensor.

Más allá del deporte, Caloto también guarda una memoria marcada por desafíos sociales y episodios del conflicto armado.

A pesar de esto, la población ha impulsado iniciativas para fortalecer el turismo, preservar sus tradiciones y mostrar el potencial cultural del municipio a visitantes nacionales y extranjeros.

Esa mezcla de resiliencia, identidad y patrimonio forma parte de la experiencia que ofrece el territorio.

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Quienes llegan a este rincón del Cauca encuentran un lugar donde la historia colonial convive con las costumbres ancestrales y el orgullo por uno de los futbolistas más destacados del país.

Caloto demuestra que, detrás del nombre de un reconocido deportista, también existe un destino con siglos de historia, escenarios llenos de naturaleza y una identidad que sigue construyéndose generación tras generación, convirtiéndose en un lugar digno de descubrir para quienes desean explorar el patrimonio colombiano.