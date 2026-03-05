El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Colombia es un destino biodiverso y con múltiples opciones para los viajeros. Una de sus principales características es su amplia oferta de paisajes naturales y una gran diversidad cultural.

En sus 32 departamentos, los turistas encuentran opciones para tomar unos días de descanso y en el Cauca hay un lugar que resulta imperdible y es perfecto para quienes disfrutan de los planes de aventura y naturaleza.

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Se trata de Guapi, un destino de ensueño que hace parte de la iniciativa Pueblos que Enamoran del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), cuyo propósito es visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

Este es considerado un extraordinario rincón del Pacífico colombiano al que solo se llega por mar o por aire, un lugar donde las influencias africanas se sienten plenamente. Allí se disfruta de música, bailes y gastronomía tradicional que permiten vivir una experiencia única.

Isla Gorgona, un encantador destino para no perderse en el Pacífico colombiano. Foto: Jorge Orozco

De acuerdo con Fontur, la música es la piedra angular de la vida cotidiana en este bello municipio caucano.

Es tan relevante que los acordes tradicionales de la marimba y los cantores de la región han sido reconocidos como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. La marimba de chonta es el instrumento más importante allí, que genera notas dulces a propios y extraños.

Este protagonista de la música colombiana se elabora a partir del conocimiento ancestral de los antiguos instrumentos africanos.

Oferta natural

Su faceta cultural se complementa con su amplia oferta natural. Este es un poblado que está rodeado de bosques densos que son atravesados por caudalosos ríos. Uno de los planes es optar por dar un paseo en bote desde isla Gorgona, uno de los parques nacionales más importantes de Colombia, de acuerdo con información de Fontur.

El Parque Nacional Isla Gorgona es una gran experiencia que los amantes de la naturaleza y la aventura no deben perderse. Se caracteriza por una gran diversidad de vida silvestre, tanto en tierra como en agua.

Las preparaciones con mariscos son típicas en Guapi. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Allí se aprecian hermosas playas desiertas en donde se pueden practicar actividades como el esnórquel y el buceo, y caminatas por diversos senderos.

Gorgona alberga muchas especies de serpientes, por lo que es fundamental ir con un guía en las caminatas. En este encantador destino también se aprecian especies como colibríes y muchos tipos de lagartos, y en el agua se pueden apreciar ballenas y delfines, además de varios tipos de leones marinos.

Los visitantes amantes de la historia pueden visitar petroglifos prehispánicos en el interior de la isla y un pequeño museo con exhibiciones sobre la prisión, de acuerdo con la información oficial.

La gastronomía natural es otro de los atractivos de Guapi. Allí se consumen platos típicos de mariscos, que dependen mucho de los ingredientes locales de temporada y se fusionan con los recursos disponibles, como el coco y las hojas de plátano.