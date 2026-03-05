Turismo

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

A este destino solo se llega por vía aérea o marítima.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de marzo de 2026, 1:27 p. m.
Este es uno de los atractivos naturales para visitar en este municipio caucano.
Este es uno de los atractivos naturales para visitar en este municipio caucano. Foto: Jorge Orozco

Colombia es un destino biodiverso y con múltiples opciones para los viajeros. Una de sus principales características es su amplia oferta de paisajes naturales y una gran diversidad cultural.

En sus 32 departamentos, los turistas encuentran opciones para tomar unos días de descanso y en el Cauca hay un lugar que resulta imperdible y es perfecto para quienes disfrutan de los planes de aventura y naturaleza.

El tesoro oculto del Pacífico colombiano, muy cerca de Cali, que cautiva con sus ríos cristalinos y senderos naturales

Se trata de Guapi, un destino de ensueño que hace parte de la iniciativa Pueblos que Enamoran del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), cuyo propósito es visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas, pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

Este es considerado un extraordinario rincón del Pacífico colombiano al que solo se llega por mar o por aire, un lugar donde las influencias africanas se sienten plenamente. Allí se disfruta de música, bailes y gastronomía tradicional que permiten vivir una experiencia única.

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Turismo

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Turismo

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Turismo

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Turismo

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Turismo

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Turismo

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Empresas

Cotelco anuncia que el sector turístico y hotelero ha perdido 109.000 empleos en los últimos 8 meses

Turismo

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.
Isla Gorgona, un encantador destino para no perderse en el Pacífico colombiano. Foto: Jorge Orozco

De acuerdo con Fontur, la música es la piedra angular de la vida cotidiana en este bello municipio caucano.

Es tan relevante que los acordes tradicionales de la marimba y los cantores de la región han sido reconocidos como patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. La marimba de chonta es el instrumento más importante allí, que genera notas dulces a propios y extraños.

Este protagonista de la música colombiana se elabora a partir del conocimiento ancestral de los antiguos instrumentos africanos.

Tres joyas imperdibles del Pacífico colombiano que debería conocer; guía para programar su próximo viaje

Oferta natural

Su faceta cultural se complementa con su amplia oferta natural. Este es un poblado que está rodeado de bosques densos que son atravesados por caudalosos ríos. Uno de los planes es optar por dar un paseo en bote desde isla Gorgona, uno de los parques nacionales más importantes de Colombia, de acuerdo con información de Fontur.

El Parque Nacional Isla Gorgona es una gran experiencia que los amantes de la naturaleza y la aventura no deben perderse. Se caracteriza por una gran diversidad de vida silvestre, tanto en tierra como en agua.

Mariscos
Las preparaciones con mariscos son típicas en Guapi. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Allí se aprecian hermosas playas desiertas en donde se pueden practicar actividades como el esnórquel y el buceo, y caminatas por diversos senderos.

Gorgona alberga muchas especies de serpientes, por lo que es fundamental ir con un guía en las caminatas. En este encantador destino también se aprecian especies como colibríes y muchos tipos de lagartos, y en el agua se pueden apreciar ballenas y delfines, además de varios tipos de leones marinos.

Los visitantes amantes de la historia pueden visitar petroglifos prehispánicos en el interior de la isla y un pequeño museo con exhibiciones sobre la prisión, de acuerdo con la información oficial.

La gastronomía natural es otro de los atractivos de Guapi. Allí se consumen platos típicos de mariscos, que dependen mucho de los ingredientes locales de temporada y se fusionan con los recursos disponibles, como el coco y las hojas de plátano.

Más de Turismo

Támesis, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Chámeza, Casanare

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Lagunas Las Orozcas

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Senderos para recorrer en Bogotá

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Buenavista, Quindío.

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Según el Banco de la República, la generación de divisas del turismo en el primer semestre del año, llegó a 3.207,5 millones de dólares.

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Mojarra

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Turismo gastronómico

Estas son las ciudades europeas que más atraen a los turistas con su gastronomía, según ranking

Viajero buscando su próximo destino

Los destinos nacionales e internacionales más buscados para Semana Santa 2026: viajar ya no es solo por tradición religiosa

Noticias Destacadas