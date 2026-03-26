Bogotá entre los cinco mejores destinos del mundo donde el arte escénico se convierte en el mejor plan de viaje

En el marco del Día Internacional del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo, la plataforma Booking.com compartió una selección de los cinco destinos donde el arte escénico se convierte en el mejor plan de viaje y, en el listado, logró entrar Bogotá, la capital colombiana.

Antes de revelar cuáles son estos lugares, la compañía destacó que cada vez más viajeros están incorporando el teatro en sus itinerarios, lo que ha impulsado el interés por destinos donde esta expresión cultural sobresale como una experiencia capaz de emocionar y conectar a personas en cualquier parte del mundo.

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Así las cosas, indica que entre los destinos donde el teatro no solo se vive en el escenario, sino también en sus calles, su arquitectura y su oferta cultural, se encuentran:

1. Bogotá, Colombia

Considerada una de las capitales culturales de América Latina, Bogotá se destaca en la lista por ofrecer una escena teatral diversa, donde la cartelera abarca desde grandes producciones hasta propuestas independientes, además de festivales internacionales como el Festival Iberoamericano de Teatro.

Asimismo, destacan espacios emblemáticos como el Teatro Cristóbal Colón, que refleja la riqueza creativa de la ciudad. A su vez, opciones de alojamiento como el Hotel De La Ópera, ubicado a pocos pasos de este icónico escenario.

Teatro Cristóbal Colón Foto: Cortesía - Visitbogotá / API

2. Buenos Aires, Argentina

Gracias a sus múltiples salas de teatro y propuestas que convierten cada noche en una oportunidad para descubrir nuevas historias, Buenos Aires se consolida como uno de los grandes epicentros teatrales de América Latina.

Para disfrutar esta experiencia, se recomienda hospedarse en lugares como el Tanguero Hotel Boutique Antique, que rinde homenaje al patrimonio escénico del tango con una atmósfera que transporta a la época dorada del teatro porteño y una ubicación privilegiada cerca de los principales escenarios.

Bandera argentina ondeando sobre la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina Foto: Getty Images

3. Londres, Reino Unido

De acuerdo con la plataforma, el distrito teatral de Londres es uno de los más prestigiosos del mundo, ofreciendo a los viajeros una oferta que combina clásicos de larga duración y producciones innovadoras.

En este entorno vibrante, Covent Garden Hotel brinda una experiencia alineada con la esencia creativa del Theatreland: sus interiores evocan el espíritu escénico y su ubicación, a pocos pasos de los principales teatros, lo convierte en un punto de partida ideal para sumergirse en la vida cultural de la ciudad.

El Teatro Apollo y el Teatro Lyric en el West End, en Shaftesbury Avenue, en la Ciudad de Westminster, en el centro de Londres, Inglaterra. Foto: Getty Images

4. Nueva York, Estados Unidos

Un destino imperdible para los amantes del teatro, Broadway, referente mundial del teatro que atrae a millones de viajeros cada año.

Su oferta cuenta con producciones que marcan tendencia y, para complementar la experiencia, en el corazón de este distrito se encuentra The Chatwal, un hotel que revive el glamour de la era dorada del teatro.

Carteles publicitarios de teatros de Broadway en Times Square por la noche, Nueva York. Foto: Getty Images

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5. Milán, Italia

Visitar este destino significa conocer de cerca la elegancia de la ópera y la tradición artística a través de espacios emblemáticos como el Teatro alla Scala.

En este contexto, Hotel Spadari Al Duomo se destaca por ofrecer una experiencia que combina arte y hospitalidad, con detalles que conectan directamente con el universo teatral y una ubicación estratégica para explorar la escena cultural de la ciudad.

Plaza de la Ópera de La Scala de Milán, Italia Foto: Getty Images