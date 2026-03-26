Como sacado de un cuento: así es el Pozo las Maravillas, una joya natural única para visitar en encantador pueblo de Santander

Santander es uno de los destinos más fascinantes para explorar en Colombia, reconocido por su imponente geografía montañosa y su diversidad de paisajes. En este territorio, la naturaleza se despliega en todo su esplendor a través de elevadas cumbres, extensos páramos cubiertos de neblina y profundos valles que dibujan un relieve único.

Esta riqueza natural no solo define la identidad del departamento, sino que también lo convierte en un escenario ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y contacto directo con entornos de gran belleza, entre ellos el Pozo las Maravillas.

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Con una caída de agua de aproximadamente siete metros de altura, esta cascada transforma el vaivén de sus aguas en espejos que reflejan una sorprendente variedad de colores, sorprendiendo desde el primer momento a quienes se animan a conocerla.

¿Cómo visitar el Pozo las Maravillas?

Si es de los viajeros apasionados por el turismo de naturaleza y desea conocer este tesoro natural, lo primero que debe saber es que se trata de uno de los atractivos más espectaculares e imperdibles para visitar en el municipio de Coromoro, situado a unos 148 kilómetros de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander.

Una vez en el pueblo, el Pozo las Maravillas se localiza exactamente en la vereda San José, a 3 kilómetros aproximadamente del perímetro urbano de Coromoro, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Pozo las Maravillas Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Coromoro / API

El nombre de esta joya natural, según la entidad, está ligado a una historia transmitida de generación en generación, que cuenta unos niños jugaban en los alrededores y, al descubrirla luego de entrar en una pequeña montaña, uno de ellos, encantado con la belleza de sus aguas, exclamó: “¡Qué maravilla!”.

A partir de ese momento, este mágico cuerpo de agua fue bautizado como Pozo las Maravillas, convirtiéndose en un lugar ideal para compartir en familia y disfrutar de tranquilidad y belleza de la naturaleza.

En Coromoro, además de esta joya natural que parece sacada de un cuento, los viajeros también pueden descubrir otros atractivos naturales sorprendentes, como la Cascada La Lejía, situada en la vereda Ture, a aproximadamente 15 kilómetros del perímetro urbano de Cincelada.

Cascada La Lejía - Cincelada Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Coromoro / API

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Allí, sus aguas cristalinas y ambiente sereno, también la convierten en un sitio ideal para descansar, respirar aire puro, conectarse con la naturaleza y crear recuerdos inolvidables, bien sea en familia, con amigos o en pareja.

Por el mismo sector también esta la Cascada Los Bayona, situada por la vía que conduce a la vereda de Ture. Su nombre proviene por el apellido de la familia que ayudó con el progreso de esta región, destaca la administración local.