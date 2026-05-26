Barichara es reconocido por ser uno de los pueblos más lindos no solo de Santander, sino de Colombia, un destino ideal para quienes buscan historia, arquitectura colonial y paisajes naturales en un ambiente tranquilo y acogedor.

Platos típicos que debe probar si viaja al departamento de Santander

Ubicado a tres horas de Bucaramanga, en este destino los viajeros se encuentran con calles empedradas, casas blancas con detalles en madera y templos históricos que conservan el encanto tradicional de la región, encantos a los que se suma su clima agradable y la hospitalidad de sus habitantes.

Son diversos los atractivos que ofrece este acogedor destino. Por ejemplo, está el parque principal, la Catedral de la Inmaculada Concepción, el Mirador de Barichara y el famoso Camino Real, que es uno de los lugares icónicos para visitar, pues se trata de un sendero empedrado ideal para caminatas ecológicas y recorridos culturales.

Este es uno de los municipios imperdibles de conocer en algún momento de la vida. Foto: Getty Images

Este destino santandereano forma parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, la cual indica que su trazo urbano se dio en el lugar donde según la leyenda se apareció la Virgen en una piedra que muy pronto fue convertida en motivo de adoración por los campesinos pobladores.

Se dice que Barichara hace honor a su nombre, pues en dialecto Guane significa “lugar de descanso”, un lugar especial para vivir momentos únicos en familia, con amigos o en pareja.

El municipio de Santander perfecto para pasar unos días de descanso, rodeado de quebradas e ideal para hacer senderismo

Delicias gastronómicas

Adicional a sus encantos físicos, Barichara es un destino ideal para deleitarse con las delicias gastronómicas típicas del departamento. De acuerdo con la mencionada fuente, la cocina tradicional de este destino colonial está representada en tres platos típicos. Uno de ellos es la carne de res oreada,la cual es sometida a un proceso de curado: marinado, salado y secado al sol, acompañada de yuca, ají picante, arepa de maíz pelao y ensalada.

A esta delicia se suma la carne de cabro con pepitoria, que se caracteriza por ser un plato con arroz, vísceras y sangre de cabro, especias y migas de pan, muy típico de esta región del país, Así como las hormigas culonas tostadas, un alimento icónico que ningún viajero debería dejar de probar.

Hormigas culonas de Santander. Foto: Getty Images

Además de degustar su rica gastronomía y conocer su belleza arquitectónica y colonial, los viajeros también pueden sacar provecho de las tradiciones artesanales de sus habitantes.

Así a cinco kilómetros del casco urbano uno de los planes es conocer el trabajo de los llamados “picapedreros”, hombres que dominan enormes rocas extraídas de canteras cercanas.

Estos habitantes de la región le dan a este insumo diferentes formas como imágenes religiosas y figuras de animales, entre otros. Muchos de ellos trabajaron con José Antonio Figueroa, más conocido como Pablo Picapiedra, uno de los precursores este oficio que tiene gran reconocimiento en la región. Este artesano de la piedra es reconocido en el pueblo por sus magníficas obras al esculpir la piedra.