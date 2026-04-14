Cinco planes imperdibles para hacer en Barichara, pueblo de casas blancas, calles empedradas y lindos paisajes

Barichara es considerado uno de los destinos imperdibles en Colombia. Ubicado en el departamento de Santander, este pueblo de estilo colonial en el que destacan sus casas de fachadas blancas y sus calles empedradas es considerado uno de los más lindos.

Su belleza llama la atención de turistas atraídos por sus mágicos encantos, en los que sobresalen sus construcciones y arte. Está ubicado en la provincia de Guanentá y su centro histórico fue declarado Monumento Nacional desde 1975, hoy Bien de Interés Cultural (BIC).

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Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y se dice que su trazo urbano, creado por los españoles, se hizo en el lugar donde, según la leyenda, se apareció la Virgen en una piedra que muy pronto fue convertida en motivo de adoración por los campesinos pobladores.

De acuerdo con el sitio web de esta red, el fervor creció y, aunque el párroco de la época no dio crédito a esta aparición, allí fue erigida la parroquia que inicialmente se llamó “Vareflorence”, luego “Vara-echada” y finalmente “Barichara”, que en dialecto guane significa “lugar de descanso”.

Barichara destaca por su destino colonial. Foto: Getty Images

Hoy es uno de los destinos que más llaman la atención de quienes disfrutan de la arquitectura, la cultura y los momentos mágicos en medio de un ambiente tranquilo y acogedor. Estos son cinco planes imperdibles para realizar en este destino.

Mirador del Salto del Mico

Ubicado a un kilómetro del parque principal, este es un lugar perfecto para los amantes de los atardeceres. Se dice que este lugar ofrece una de las mejores vistas sobre el cañón del Chicamocha. Además, muchos cuentan que los micos estuvieron en esta zona cuando aún el bosque seco la cubría.

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Recorrido por las calles del pueblo

Este es un pueblo cuyas calles empedradas y su arquitectura enamoran a los turistas; es por eso que el recorrido por su centro histórico no puede faltar y hay unos lugares especiales para visitar, entre ellos: el parque principal, la casa de las palomeras y la entrada al Camino Real.

Puente Grande

Este es reconocido por ser uno de los cinco puentes de calicanto más importantes del país; su construcción de tipo colonial, con similitud a la del Puente de Boyacá, refleja el estilo arquitectónico de 1870. Este es un lugar ideal para quienes transitan por sus alrededores y por el camino de herradura, que metros más adelante se divide en dos para avanzar hacia las poblaciones de San Gil y El Socorro.

El camino de Lengerke conduce de Barichara a Guane. Foto: Getty Images

Camino de Guane

Este sendero tiene características históricas, pues fue construido por los nativos guanes y empedrado a finales del siglo XIX por el alemán Geo Von Lenguerke. Fue declarado Monumento Nacional en el año de 1988, hoy Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de obras de ingeniería.

Deportes extremos

Para aquellos a quienes les gusta la adrenalina, este pueblo santandereano cuenta con varios planes extremos en los que las personas pueden practicar actividades como canotaje, circuito de cuerdas y caminatas, entre otras.