Así es uno de los destinos más coloridos y tradicionales de Boyacá; se le conoce como ‘el palacio del postre’

Boyacá se caracteriza por ser una de las regiones más acogedoras de Colombia. Es un territorio que destaca por sus lindos paisajes naturales como la Laguna de Tota, la más grande del país, y el Páramo de Ocetá, considerado uno de los más hermosos del mundo.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘la tierra de la esposa del capitán’, un lugar con larga historia y riqueza natural

De igual forma, ofrece una gastronomía tradicional, con platos como la arepa boyacense y el cocido, junto con la calidez de su gente, que hacen de este destino un lugar ideal para quienes buscan cultura, naturaleza y descanso en un entorno auténtico y lleno de historia.

La feijoa es protagonista en la gastronomía de este municipio boyacense. Foto: Getty Images

Sus pueblos son uno de los grandes atractivos para los visitantes. Uno de los imperdibles, es reconocido por ser la ‘tierra de la feijoa’, pues allí abunda esta fruta y las preparaciones gastronómicas alrededor de la misma son una delicia e invitan a probarlas.

Se trata de Tibasosa, al que también lo apodan ‘el palacio del postre’, por su tradición en la elaboración de productos de dulce, muchos de ellos hechos a base de la feijoa que se transforma en helados, tortas y conservas, entre muchos otros.

A esto se suman otros sabores muy presentes en la región, como las fresas con crema, las natas, los merengones, las brevas, los duraznos y la papayuela.

Tibasosa, uno de los pueblos más encantadores y coloridos de Boyacá. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Tibasosa

Su entorno natural es bañado por los ríos Chicamocha y Chiquito, y está rodeado de valles y páramos que enriquecen su biodiversidad y lo convierten en un destino natural privilegiado para vivir días mágicos en medio de un ambiente tranquilo.

¿Qué se puede hacer en este pequeño pueblo?

Este pequeño municipio tiene diversidad de encantos para conocer y disfrutar. Se le conoce también como “el jardín de Boyacá” y es un destino que enamora con sus calles coloniales adornadas por geranios y buganvillas.

Entre sus atractivos destacan el Páramo de Guática, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de municipios como Paipa, Nobsa, Duitama, Sogamoso, Iza y Pesca. Asimismo, se puede visitar el Museo de Arte Religioso, reconocido como Monumento Nacional y ubicado en una casona colonial a orillas del río Chicamocha.

Tibasosa es uno de los pueblos coloniales de Boyacá. Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza y de los animales, en este territorio también se encuentra el tercer zoológico más grande de Colombia, y el primero de Boyacá, conocido como Guatika Bio-parque, donde habitan 180 animales de granja, silvestres y salvajes. Este sitio es una reserva natural protegida y cuenta con un mirador hacia Tibasosa.

De igual forma, caminar por las calles del pueblo es otro plan imprescindible, ya que permite apreciar de cerca su arquitectura tradicional y el encanto de sus casas llenas de color, que reflejan la identidad cultural de la región.