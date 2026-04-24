Aragón, el imperdible destino de España que se está convirtiendo en uno de los más visitados. Estos son sus atractivos

Entre Madrid y Barcelona, a un poco más de una hora en tren de alta velocidad, se encuentra Aragón, un territorio que reúne historia, cultura y paisajes en una experiencia de viaje completa. Con 1,3 millones de habitantes se ha consolidado como el segundo destino del interior de España, con una propuesta que integra patrimonio, naturaleza, gastronomía y espiritualidad.

Desde Zaragoza, su capital, se articula un recorrido que conecta con otros puntos clave. Hacia el norte, la provincia de Huesca despliega paisajes de alta montaña y espacios naturales únicos. Mientras que al sur se sitúa Teruel, otro destino que conserva un legado mudéjar singular y una identidad marcada por la historia.

“Aragón es el segundo destino del interior de España, pero sobre todo es una alternativa para quienes buscan algo distinto: un lugar con identidad, no masificado y con una propuesta auténtica”, afirmó Jorge Moncada, director general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón.

“Muchos viajeros llegan a España pensando en los destinos tradicionales, pero Aragón permite descubrir la esencia del país, esa que se encuentra en los pueblos, en la tranquilidad y en las experiencias genuinas”, añadió.

Viajar sin prisa

La propuesta turística de Aragón prioriza el ritmo pausado y la conexión con el entorno. Rutas como el Slow Driving, especialmente en Teruel, y las Silent Routes invitan a recorrer el territorio sin prisa, lejos de las dinámicas del turismo masivo.

“Hemos desarrollado estas rutas para ofrecer una alternativa real, donde el viajero dis60 frute del paisaje, del silencio y del camino”, explicó Moncada. Esa identidad se refleja en la gastronomía. Aragón cuenta con restaurantes de alta cocina, 11 de ellos tienen Estrellas Michelin. “Esta concentración refleja el respeto por el producto local, el cuidado en el servicio y una apuesta clara por la excelencia”, señaló el director de Turismo y Hostelería.

Productos como el jamón de Teruel, el ternasco, los aceites, la trufa, los vinos con denominación de origen y la tradición del tapeo —especialmente en zonas como El Tubo, en Zaragoza— convierten la cocina local en toda una experiencia.

La catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel es una de las construcciones más importantes del mudéjar en España. Foto: Suministrada - API

Patrimonio que se vive

Uno de los grandes diferenciales de Aragón es su capacidad de impresionar a los turistas. La Basílica del Pilar concentra buena parte de esa dimensión espiritual. “Aquí no ofrecemos solo visitas, ofrecemos emoción. Estar frente a la Virgen del Pilar es una experiencia única de recogimiento”, explicó Marcos Ferrer, responsable del turismo religioso.

Aragón forma parte de la Ruta Mariana, que recibe más de 12 millones de visitantes al año e incluye enclaves como el Santuario de Torreciudad. “El turismo religioso aquí es profundamente emocional. Quien llega busca conexión y encuentra una experiencia que muchas veces transforma”, añadió Ferrer.

Naturaleza e historia

En Huesca, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Patrimonio Mundial de la Unesco, ofrece algunos de los paisajes más imponentes de España. El recorrido incluye, además, el Castillo de Loarre y el monasterio de San Juan de la Peña, clave en la historia del antiguo reino.

El Castillo de Loarre, situado en la provincia de Huesca, es uno de los lugares más icónicos de España. Fue declarado Bien de Interés Cultural. Foto: Suministrada - API

En Teruel, el arte mudéjar convive con un entorno medieval, mientras Zaragoza reúne más de dos mil años de historia en una ciudad dinámica y accesible. “Aragón es la esencia de España. Aquí comenzó todo y es donde el viajero puede entender el país de verdad”, concluyó Moncada.

Aragón no es un destino más de España. Es una razón para viajar, una forma distinta de recorrer el país y la oportunidad de vivirlo todo desde la autenticidad.

*Contenido elaborado con el apoyo de Viajes El Corte Inglés