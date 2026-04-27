“El mejor plan es vivirlo, con MedPlus Medicina Prepagada”. Conozca cómo funciona el modelo de esta medicina prepagada

En medio de uno de los momentos más desafiantes del sistema de salud colombiano, las personas enfrentan demoras en la asignación de citas, saturación en los servicios de urgencias y viven en incertidumbre al no saber si recibirán atención oportuna, clara y de calidad.

Hoy existe la necesidad de complementar la prestación del servicio en salud para evolucionar hacia una experiencia integral, oportuna y premium, alineada con las expectativas y la capacidad económica de cada colombiano. Esto implica no solo garantizar acceso, sino también acompañamiento y soluciones que respondan a las necesidades en salud de las personas.

Y es a partir de ese panorama que toman relevancia los planes de medicina prepagada, porque mientras el sistema de salud cubre lo básico, la medicina prepagada permite acceder a servicios con mayor agilidad, contar con un directorio de especialistas y subespecialistas, y reducir la incertidumbre en momentos críticos.

Para compañías como MedPlus Medicina Prepagada, elegir bien no siempre significa elegir al más caro, sino optar por un plan de medicina prepagada que se adapta a lo que cada persona necesita, acompañándola de forma integral en cada etapa de su vida.

Hoy, acceder a la cobertura de medicina prepagada de MedPlus no es una opción limitada porque, gracias a sus planes flexibles adaptados a diferentes tipos de usuarios, son cada vez más accesibles desde el punto de vista de costos.

Además del Complejo Internacional de Medicina Avanzada, MedPlus Medicina Prepagada cuenta con centros médicos propios como el Centro Médico 104 y Palermo, diseñados para brindar una atención cercana, oportuna y con altos estándares de calidad. Foto: MedPlus - API

Experiencias en salud a la medida de las necesidades de los Colombianos

Uno de los principales diferenciales de MedPlus Medicina Prepagada es su cobertura nacional. La compañía cuenta con presencia en más de 195 municipios, 15 ciudades principales y una red de más de 3.500 médicos en todo el país. Así mismo, la compañía ofrece a los usuarios asesoría consultiva para que las personas tomen decisiones informadas.

Además, la empresa ofrece un portafolio que se adapta a diferentes momentos de vida, con opciones accesibles, amplias coberturas y beneficios adicionales como asistencia internacional, seguro de desempleo y seguro de vida. Este modelo permite responder a las necesidades de las familias.

Los planes de MedPlus Medicina Prepagada están pensados para toda la familia, acompañando cada etapa de la vida: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Para la compañía, brindar atención especializada a cada miembro del hogar es un valor agregado clave. Incluso, cuenta con una alianza con Petplus, la red de clínicas veterinarias, para que los peluditos de la familia también reciban atención y cuidado.

Dentro de este portafolio se destaca en la ciudad de Bogotá el Complejo Internacional de Medicina Avanzada (CIMA), que representa un modelo de atención integral en donde se concentran servicios hospitalarios, quirúrgicos y ambulatorios en un solo lugar. Este modelo elimina uno de los principales puntos de fricción del sistema: el traslado constante entre diferentes centros médicos, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario.

El Complejo Internacional de Medicina Avanzada (CIMA) es uno de los proyectos de salud más innovadores de Colombia. Fue diseñado para brindar una experiencia integral en salud con servicios de alta complejidad. Foto: MedPlus - API

El sistema de salud enfrenta retos estructurales, pero también abre la puerta a modelos que complementan y mejoran la experiencia del usuario. MedPlus Medicina Prepagada ha construido una propuesta basada en cobertura, acceso y experiencia, adaptándose a lo que hoy realmente necesitan los colombianos. Por eso, el mejor plan es vivirlo con MedPlus Medicina Prepagada.

Se trata de fortalecer la experiencia en salud desde un enfoque más cercano. Por eso, para la compañía, las decisiones relacionadas con la salud no deben tomarse desde la urgencia, sino a partir de la información; elegir bien significa entender, comparar y decidir con criterio.

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*Contenido elaborado con apoyo de MedPlus Medicina Prepagada