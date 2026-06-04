MedPlus Medicina Prepagada integra todo en un solo lugar: así funciona su complejo clínico

Ir al médico en Colombia sigue siendo, para muchos, un proceso agotador. Hoy, numerosos pacientes deben recorrer distintos puntos de la ciudad para una consulta general, laboratorios y citas con especialistas. Cada traslado no solo genera costos y pérdida de tiempo, sino que también dificulta que la información del paciente fluya con coherencia entre instituciones.

Ante esta realidad, MedPlus Medicina Prepagada implementó en Bogotá el Complejo Clínico Azul CIMA, un espacio que combina servicio preferencial, hotelería clínica VIP, especialistas de alto nivel, tecnología e infraestructura, que permite atender más de 42 especialidades médicas y quirúrgicas.

Con más de 15.200 metros cuadrados, el Complejo Clínico integra tres componentes que cubren el espectro completo de la atención en salud: una clínica de alta complejidad, un centro médico ambulatorio y un centro de experiencia para usuarios.

El Complejo Médico Azul CIMA cuenta con tecnología de última generación. Foto: MedPlus - API

La clínica de alta complejidad cuenta con 85 camas -72 para adultos y 13 pediátricas-, 16 camas de UCI para adultos, cinco salas de cirugía y una sala híbrida en la que se combinan intervención y diagnóstico en un solo lugar.

También dispone de servicio de urgencias para adultos y niños, así como áreas de imagenología, laboratorio clínico, hemodinamia, neuro-intervencionismo, electrofisiología, gastroenterología, entre otros servicios hospitalarios.

El centro médico ambulatorio atiende consultas de medicina general, especializada y sub-especializada, además de apoyo diagnóstico, toma de muestras y seguimiento de pacientes.

El centro médico ambulatorio atiende consultas de medicina general, especialistas y subespecialistas, además de diagnóstico, toma de muestras y seguimiento de pacientes, todo sin que se requiera hospitalización.

El tercer componente, el Centro de Experiencia MedPlus, va más allá de la atención clínica brindando un acompañamiento cercano y personalizado a través de anfitriones y asesores integrales, quienes gestionan de manera oportuna las solicitudes de los usuarios.

¿Por qué MedPlus Medicina Prepagada integra todo lo que la salud necesita?

MedPlus Medicina Prepagada entiende que las necesidades en salud no son iguales para todos. Por eso, junto con el Complejo Clínico Azul CIMA, consolida un modelo de atención integral que reúne en un mismo lugar atención médica especializada, acompañamiento y bienestar, facilitando la continuidad de los tratamientos y reduciendo desplazamientos para sus usuarios en Bogotá. Además, cuenta con una ubicación estratégica y de fácil acceso, en el barrio La Castellana (Cra 49 d # 91-33) que conecta con vías principales como la avenida NQS, la calle 80 y la calle 100.

MedPlus Medicina Prepagada implementó en Bogotá el Complejo Clínico Azul CIMA. Foto: Suministrada MedPlus - API

Con 35 años de trayectoria en el aseguramiento voluntario en salud, MedPlus Medicina Prepagada cuenta con una red de más de 1.224 instituciones médicas adscritas, 2.208 prestadores médicos y presencia en 15 ciudades del país. Esto fortalece la atención personalizada y el acompañamiento a sus usuarios en diferentes regiones, a través de oficinas presenciales y canales digitales como la App MedPlus, la oficina virtual y su asistente virtual Celeste en WhatsApp, que permiten brindar un servicio más cercano, ágil y oportuno.

MedPlus Medicina Prepagada no solo brinda acceso preferencial al Complejo Clínico Azul CIMA, sino también pone a disposición de sus usuarios el Centro Médico 104, donde ofrece odontología integral y especializada, el cual está ubicado en el norte de Bogotá, en el barrio Pasadena, sobre la Calle 104 con Autopista Norte.

Su portafolio incluye 14 planes de medicina prepagada diseñados para responder a diferentes perfiles y necesidades, desde planes ambulatorios como el Plan AMD que cuenta con Atención Médica Domiciliaria, orientación médica telefónica 24/7 y traslados en ambulancia; hasta planes con cobertura integral como el plan Índigo que brinda habitación tipo suite, médico de libre elección, y acceso a todas las clínicas privadas del país.

Además, sus planes de cobertura integral brindan respaldo con asistencias como el seguro de desempleo —que cubre hasta nueve meses de la cuota del plan— y cobertura médica internacional de hasta 30 días continuos por viaje.

De esta manera, MedPlus Medicina Prepagada busca transformar la experiencia en salud en Colombia, integrando atención médica, tecnología, infraestructura y un modelo de atención pensado para que los usuarios encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar.

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*Contenido elaborado con apoyo de MedPlus Medicina Prepagada