El ahorro ya no es solo para el retiro: así propone Protección construir bienestar financiero para cumplir los sueños de toda la vida

La mayor parte de su vida, los colombianos trabajan para consolidar un futuro financiero que les permita cumplir sueños: comprar una casa, sacar adelante a sus familias, construir un patrimonio o disfrutar tranquilamente de su retiro. Alcanzar estos objetivos, sin embargo, no depende únicamente del ahorro o el esfuerzo, sino también de tomar decisiones acertadas.

Por eso, contar con un aliado experto en la construcción de futuro es más importante que nunca. Hoy, los colombianos necesitan herramientas, información clara y acompañamiento especializado que les permita tomar decisiones con confianza frente a su bienestar financiero. Consciente de este desafío, Protección ha fortalecido su capacidad de asesoría, educación y acompañamiento y diseño de soluciones de ahorro e inversión, reafirmando su compromiso de estar presente en los momentos que más importan en la vida de sus clientes.

Actualmente, la compañía se ha transformado en una plataforma de bienestar financiero que administra más de 230 billones de pesos en ahorro de los colombianos, una cifra que se acerca al 12% del PIB nacional. Asimismo, la compañía acompaña a más de 8,5 millones de clientes, una cantidad cercana a la población total de la capital colombiana.

Aun así, desde Protección aseguran que el verdadero valor de esa responsabilidad no radica en el volumen de los recursos administrados, sino en la confianza que millones de personas depositan en la empresa para cumplir sus sueños a cabalidad.

“Administrar ahorro significa acompañar metas y sueños que muchas veces trascienden generaciones. Ese compromiso se refleja en los $17,6 billones abonados en rendimientos a las cuentas de nuestros clientes durante el primer semestre de 2026. Además, en promedio, de cada 100 pesos que recibe un pensionado afiliado a Protección, cerca de 70 pesos provienen de los rendimientos generados por la inversión de sus ahorros”, afirma Juan David Correa, presidente de Protección.

Un sistema resiliente

Sus resultados son aún más relevantes en medio del contexto de cambios y discusiones alrededor del sistema pensional del país. “El desafío pensional no es de este Gobierno, ni del anterior, es un reto demográfico, ya que estamos en un momento en el que vivimos más años y nacen menos personas”, agrega Correa.

Desde la empresa destacaron que la reforma actual “busca responder parcialmente a ese desafío”, pero insiste en que, “más allá de las discusiones jurídicas que aún continúan, lo fundamental es preservar la confianza de los colombianos”.

“Seguiremos siendo una voz técnica y constructiva, y así mismo seguiremos participando en las conversaciones con Gobierno, reguladores y sector privado. Nuestra discusión nunca ha sido quién debe administrar el ahorro, sino que más colombianos logren pensionarse, proteger el ahorro de toda una vida y construir un sistema sostenible para las próximas generaciones”, subraya Juan David Correa.

Un nuevo significado para el bienestar financiero

Esta visión de largo plazo también responde a una realidad que está transformando la forma en que las personas construyen su futuro. Los colombianos viven más años, tienen trayectorias laborales menos lineales y enfrentan un entorno marcado por cambios tecnológicos acelerados. En este contexto, la idea tradicional de estudiar, trabajar durante cuatro décadas y retirarse definitivamente comienza a perder vigencia.

Para Protección, el bienestar financiero ya no puede entenderse únicamente como la preparación para el retiro. Se trata de acompañar a las personas en cada etapa de la vida, ayudándolas a tomar decisiones sobre ahorro, inversión y construcción de patrimonio que les permitan mantener autonomía y libertad para reinventarse, emprender, seguir aprendiendo o asumir nuevos proyectos personales y profesionales.

“Hoy entendemos que el bienestar financiero va más allá del retiro. Se construye en cada decisión sobre ahorro, inversión y patrimonio. Por eso, acompañamos a las personas a planear y construir el futuro que quieren”, señala Juan David Correa, presidente de Protección.

Desde esta perspectiva, el retiro deja de ser un punto final y se convierte en una etapa flexible dentro de una vida más larga, donde las personas pueden continuar activas, generar ingresos, aportar valor y desarrollar nuevos proyectos. Esto implica repensar el papel del ahorro: más que un destino, es una herramienta que permite crear oportunidades y sostener bienestar a lo largo del tiempo.

*Contenido elaborado con el apoyo de Protección.