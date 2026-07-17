¿Cómo blindar a las empresas de cualquier riesgo? Alliance innova con inteligencia artificial y movilidad protegida

El riesgo dejó de ser una conversación alrededor de la seguridad física para convertirse en tema de debate de las juntas directivas. La convergencia de la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas amenazas globales obliga a las organizaciones a repensar cómo protegen su operación, y en ese cambio de lenguaje -de guardas y cámaras a la continuidad operativa y gestión del riesgo- opera Alliance.

La compañía, con 40 años de trayectoria en Colombia tiene ingresos operacionales por 354.000 millones de pesos, cerca de 84 millones de dólares, y presencia en todo el territorio nacional. Cuenta con la experiencia de más de 8.000 guardas de seguridad y escoltas, cifra que sostiene una operación que hoy se extiende también a Panamá, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Ese músculo se compone por un ecosistema de tres empresas. Alliance Risk & Protection, liderada por Carlos Andrés Díaz Sánchez, gerente general, está hoy en el top 10 de las compañías de seguridad privada más grandes de Colombia, aportando presencia, supervisión y protocolos para la operación física. Alliance High Tech, bajo la gerencia general del general (r) Ricardo Jiménez Mejía, opera un centro de control que con herramientas de inteligencia artificial convierte cámaras, drones, robots y videoanalítica en alertas antes de que ocurra el incidente. Y Alliance Security Rent Car, dirigida por Carolina Rodríguez Saldarriaga, gerente general, protege desplazamientos ejecutivos y operaciones de alto riesgo con una flota de más de 500 vehículos certificados con altos estándares de blindaje.

“No vendemos seguridad, vendemos la capacidad de que una organización siga operando pase lo que pase”, dice el estandarte de Alliance. Desde las 3 firmas globales aseguran que la transición hoy es dejar de hablar de tecnología o de ciberseguridad para concentrarse en decisiones, continuidad y capacidad de operar.

Esta apuesta no se sustenta en proyecciones de mercado, sino en capacidades propias y verificables. Su ecosistema integra un robusto centro de control con inteligencia artificial, analítica predictiva, videoanalítica, drones, robots y una sólida capa de ciberseguridad, respaldados por equipos certificados en actualización permanente. Así, Alliance convierte la tecnología en continuidad operativa, anticipando riesgos para que las organizaciones sigan funcionando, pase lo que pase.

Para Alliance, ese contexto confirma que la protección empresarial requiere un enfoque integral. Por ello, sus tres líneas de negocio —seguridad física, tecnología aplicada y movilidad protegida— operan bajo un modelo de liderazgo distribuido, con el propósito de respaldar las decisiones de seguridad en múltiples capas de inteligencia.

La evolución de este ecosistema abre una nueva etapa de crecimiento. El aumento en la percepción del riesgo está ampliando la demanda de soluciones integrales de protección, y cada vez más organizaciones, instituciones, ejecutivos, familias y propietarios de activos estratégicos buscan aliados capaces de anticipar amenazas y responder de forma coordinada.

La expansión internacional comercial de Alliance busca conectar información, operación y respuesta para anticipar riesgos cada vez más complejos en distintos mercados.

*Contenido elaborado con el apoyo de Alliance