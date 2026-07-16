Aerocivil revoca licitación para contratar vigilancia y seguridad en aeropuertos del país

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) decidió cancelar el proceso de licitación con el que buscaba contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada para los aeropuertos e instalaciones que administra en diferentes regiones del país.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 02267 del 16 de julio de 2026, con la que la entidad revocó la resolución que había dado apertura a la Licitación Pública No. 26001276 H3 de 2026 y ordenó cancelar el proceso de contratación.

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De acuerdo con el documento, el contrato tenía como propósito contratar la vigilancia y seguridad privada para los aeropuertos y demás instalaciones administradas por la Aerocivil en sus cinco regionales.

La entidad explicó que, tras revisar el proceso, decidió dejar sin efectos la apertura de la licitación. En la resolución se establece que se debe “revocar” el acto administrativo que dio inicio al proceso y, en consecuencia, cancelar la convocatoria.

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La @AerocivilCol por fin paró la licitación correspondiente al contrato de vigilancia y seguridad de los aeropuertos administrados por ellos.



Transparencia, y sobre todo: ¿iban a beneficiar a la misma empresa que ya estuvo en la polémica del @SENAComunica? pic.twitter.com/08J5r01DPh — Espinosa (@EspinosaRadio) July 16, 2026

Como parte de la decisión, la Aerocivil también ordenó retirar el proceso del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), donde se publican las licitaciones de las entidades del Estado.

Según los antecedentes incluidos en la resolución, el proceso había comenzado a principios de junio, cuando la entidad publicó los estudios previos y el proyecto de pliegos para recibir observaciones de los interesados.

Durante esa etapa, empresas y otros participantes presentaron comentarios sobre las condiciones del contrato. Posteriormente, la Aerocivil realizó una audiencia para resolver inquietudes y revisar la distribución de riesgos del proceso.

La Aerocivil entregó detalles de la revocación de la licitación. Foto: colprensa

Sin embargo, el 15 de julio, la Secretaría de Servicios Aeroportuarios solicitó formalmente revocar la licitación. La dependencia explicó que, después de revisar los documentos que hacían parte del proceso, consideró necesario dejar sin efecto la apertura de la convocatoria.

La resolución señala que la solicitud fue presentada “en ejercicio de las funciones y competencias asignadas a la Secretaría de Servicios Aeroportuarios” y que se sustentó en un análisis de la documentación precontractual.

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Con base en esa petición, la Dirección Administrativa de la Aerocivil decidió cancelar la licitación y dar por terminado el procedimiento antes de que continuara con las siguientes etapas.

La entidad indicó que la decisión se adoptó con fundamento en las normas que regulan la contratación pública y los principios de transparencia, economía y responsabilidad que deben regir este tipo de procesos.