Por presuntos hechos de corrupción, la Contraloría ordenó inspección a las oficinas de Aerocivil

Un grupo de funcionarios de la Contraloría, con atribuciones especiales de policía judicial, llegó hasta las instalaciones de la Aeronáutica Civil para adelantar una inspección en el marco de varios procesos que se desarrollan por presuntos hechos de corrupción en esa entidad.

Desde el ente de control señalaron que, con el propósito de hacer seguimiento a los procesos contractuales que actualmente adelanta la Aeronáutica Civil y en atención a las denuncias realizadas por funcionarios de la misma entidad a través de diferentes medios de comunicación, se ordenó la inspección con el fin de recaudar elementos de prueba.

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