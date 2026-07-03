Asesora de la Aeronáutica Civil renunció por supuesto acoso laboral y presuntas presiones para firmar un contrato

Por medio de una carta dirigida al director general (e) de la Aeronáutica Civila, Luis Alfonso Martínez Chimenty, Narda Duperly Roa Ibarra, quien se venía desempeñando en esa entidad como asesora jurídica y en el Grupo de Gestión Documental, presentó su renuncia irrevocable al cargo a partir de este viernes, 3 de julio.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia formal e irrevocable al cargo de Asesor Aeronáutico III Código 21 Grado 30 de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual vengo desempeñando en la oficina Asesora Jurídica y en la Coordinación del Grupo de Gestión Documental, lo anterior, a partir del día 03 de julio de 2026″, dijo Roa Ibarra en dicha carta.

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La alta asesora de la Aerocivil denunció presunto acoso laboral en esa entidad, así como supuestas presiones para firmar un contrato.

“Las razones de mi decisión obedecen al acoso laboral de la que he venido siendo víctima, por parte de algunos funcionarios de la entidad, los que me constriñen a firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado y dejado la respectiva trazabilidad vía correo electrónico", indicó puntualmente.

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Por último, en su carta de renuncia anunció su disposición para el proceso de transición con quien sea asignado al cargo que ella deja a partir de este viernes.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mi para el ejercicio de estas funciones, así como por las oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional que este período me ha brindado, sin embrago, mi prioridad es mi salud mental, la cual ha venido siendo afectada en los últimos días, causa incluso de incapacidad medica reiterada, la cual ha sido notificada a la entidad. Me permito señalar mi total disposición para colaborar en el proceso de transición, incluyendo la entrega de la documentación, bienes y responsabilidades a mi cargo, así como para brindar la información necesaria a quien continúe con las funciones correspondientes, a fin de asegurar la continuidad de las tareas pendientes”, concluyó Roa Ibarra en dicha carta que se viralizó en las redes sociales.