Ni pistas de tierra ni aeropuertos: las aeronaves que prometen aterrizar en los ríos y lagos de Colombia

Tras más de 70 años desde que cesó la operación regular de hidroaviones en Colombia, la compañía ALMA Air busca traer de regreso este icónico medio de transporte con una propuesta enfocada en fortalecer el turismo y mejorar la conectividad hacia destinos de difícil acceso. Para ello, la empresa proyecta operar un avión anfibio capaz de despegar y aterrizar tanto en pistas convencionales como en cuerpos de agua, reduciendo drásticamente los tiempos de desplazamiento entre varias regiones del país.

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Actualmente, la aerolínea se encuentra en proceso de certificación ante la Aeronáutica Civil, por lo que aún no ofrece vuelos comerciales. Mientras obtiene las autorizaciones necesarias, la compañía ha dado a conocer los detalles de su proyecto, el cual contempla la prestación de servicios de aerotaxi, vuelos turísticos, traslados privados y recorridos panorámicos hacia algunos de los principales atractivos naturales de Colombia.

De acuerdo con la información publicada por la empresa, la iniciativa busca recuperar una tradición que marcó los primeros años de la aviación nacional. En el siglo XX, los hidroaviones de SCADTA fueron fundamentales para conectar poblaciones, antes de que este tipo de aeronaves fuera desplazado por la llegada de aviones convencionales y la expansión de las pistas en tierra.

Para esta nueva etapa, ALMA Air prevé operar un Cessna Grand Caravan equipado con flotadores, con capacidad para ocho pasajeros, piloto y copiloto. La aeronave podrá acuatizar y aterrizar, lo que abriría la posibilidad de llegar a ríos, lagos e islas donde actualmente existen pocas alternativas de transporte aéreo.

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Entre las rutas que la compañía estudia se encuentran conexiones clave como Medellín - Guatapé, Cartagena - Mompox, Cartagena - Isla Barú, Barranquilla - Cartagena, Medellín - Bahía Solano, Bogotá - Villavicencio y Leticia - Puerto Nariño. Sin embargo, la empresa aclara que estos destinos son proyectados y están sujetos a la aprobación final de las autoridades aeronáuticas.

Además de impulsar el turismo de lujo y los vuelos personalizados, la empresa sostiene que el proyecto también busca ampliar la conectividad de comunidades apartadas y generar nuevas oportunidades económicas en regiones donde el acceso por vía terrestre o aérea continúa siendo limitado. Mientras culmina el proceso regulatorio, ALMA Air asegura que continuará avanzando en los requisitos técnicos para convertir nuevamente a los hidroaviones en una alternativa real de transporte dentro del territorio colombiano.