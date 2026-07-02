Crueldad contra un animal: gallinazo sufre graves quemaduras tras ser atacado con grasa caliente en el Valle de Aburrá

Un nuevo caso de maltrato contra la fauna silvestre encendió las alarmas en el Valle de Aburrá. Un gallinazo permanece bajo observación médica luego de sufrir graves quemaduras tras entrar en contacto con una sustancia grasa a alta temperatura, incidente que comprometió gran parte de su plumaje y parte de su piel.

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El ave fue trasladada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde un equipo de médicos veterinarios y profesionales especializados inició de inmediato el protocolo de atención para estabilizar su estado de salud y evaluar el alcance de las lesiones.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades ambientales, la grasa caliente quedó adherida tanto a las plumas como a la piel del animal, lo que obligó a comenzar un proceso de limpieza gradual para retirar la sustancia. Paralelamente, el gallinazo recibe tratamiento para las quemaduras y permanece bajo monitoreo permanente con el fin de evaluar su evolución y determinar si podrá recuperarse completamente.

Gallinazo quemado Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Actualmente, el ave continúa en el CAVR, donde el equipo veterinario adelanta todas las acciones necesarias para favorecer su rehabilitación. El objetivo es que, una vez recupere sus capacidades físicas y pueda desenvolverse por sí sola, sea liberada nuevamente en su hábitat natural.

El supervisor del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Andrés Gómez Higuita, explicó que el propósito principal es lograr la recuperación integral del animal para que pueda regresar a los ecosistemas del Valle de Aburrá.

Este nuevo caso se suma a las preocupantes cifras registradas durante 2026. Según datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo corrido del año el CAVR ha recibido 78 gallinazos para procesos de atención, valoración y rehabilitación. Al menos tres de estas aves habrían resultado lesionadas por ataques provocados directamente por personas, de acuerdo con la información suministrada por quienes participaron en sus rescates.

Las entidades ambientales recordaron que los gallinazos cumplen una función esencial dentro de los ecosistemas. Su labor como carroñeros permite eliminar restos de animales muertos y materia orgánica en descomposición, contribuyendo a mantener limpios los entornos naturales y urbanos, además de reducir el riesgo de propagación de enfermedades.

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Gracias a su sistema digestivo altamente especializado, estas aves pueden procesar microorganismos que serían peligrosos para otras especies, convirtiéndose en un eslabón indispensable para el reciclaje natural de nutrientes y el mantenimiento del equilibrio ambiental.

Por esta razón, el Área Metropolitana reiteró el llamado a la comunidad para respetar y proteger la fauna silvestre, recordando que cada especie cumple un papel irremplazable dentro de la biodiversidad y que cualquier acto de maltrato no solo pone en riesgo la vida de los animales, sino que también afecta el equilibrio de los ecosistemas.