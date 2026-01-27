Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

En las últimas horas, las autoridades rescataron en la ciudad de Bogotá varios animales silvestres que estarían siendo utilizados como mascotas por algunas personas, lo cual está prohibido.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDS).

Las autoridades lograron la aprehensión material preventiva de 10 animales de fauna silvestre, que estaban en tres localidades diferentes: Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Estos animales que se encontraron en varias viviendas y establecimientos eran: un mono ardilla, una lora real, dos cotorras carisucias, un canario costeño, un sinsonte, una tortuga y tres tinguas pico amarillo.

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. Foto: Policía de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, estos animales rescatados recibieron su respectiva valoración veterinaria y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Conforme a la Ley 1801 de 2016, las personas que tenían estos animales como mascotas recibieron una multa general tipo 1, la cual equivale a $116.727 pesos.

De igual manera, mediante estas actividades de control, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, ha logrado durante 2026 el rescate e incautación de 76 animales de fauna silvestre.

“Le recordamos a la ciudadanía que estos animales no son mascotas y son esenciales para el ecosistema. Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, dijo la Alcaldía de Bogotá.