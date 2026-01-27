4 Patas

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

Las autoridades lograron la aprehensión material preventiva de 10 animales de fauna silvestre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de enero de 2026, 1:51 a. m.
Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.
Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. Foto: Policía de Bogotá

En las últimas horas, las autoridades rescataron en la ciudad de Bogotá varios animales silvestres que estarían siendo utilizados como mascotas por algunas personas, lo cual está prohibido.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDS).

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

Las autoridades lograron la aprehensión material preventiva de 10 animales de fauna silvestre, que estaban en tres localidades diferentes: Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Estos animales que se encontraron en varias viviendas y establecimientos eran: un mono ardilla, una lora real, dos cotorras carisucias, un canario costeño, un sinsonte, una tortuga y tres tinguas pico amarillo.

4 Patas

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

4 Patas

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

4 Patas

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

4 Patas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

4 Patas

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

4 Patas

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

4 Patas

Gatito busca hogar tras quedar abandonado luego de que su dueño fuera internado en un asilo: “la vejez los separó”

Nación

Bioparque Temático Guátika en Tibasosa, Boyacá, alerta del robo de seis especies silvestres. Autoridades activan plan de búsqueda

Mejor Colombia

Mejor Colombia: La heroica labor que avanza en Bogotá para rescatar animales afectados por incendio en los cerros

Cali

La triste historia de los animales silvestres víctimas del voraz incendio forestal en Cali

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.
Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño. Foto: Policía de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, estos animales rescatados recibieron su respectiva valoración veterinaria y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Conforme a la Ley 1801 de 2016, las personas que tenían estos animales como mascotas recibieron una multa general tipo 1, la cual equivale a $116.727 pesos.

De igual manera, mediante estas actividades de control, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, ha logrado durante 2026 el rescate e incautación de 76 animales de fauna silvestre.

Le recordamos a la ciudadanía que estos animales no son mascotas y son esenciales para el ecosistema. Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura”, dijo la Alcaldía de Bogotá.

Más de 4 Patas

La violencia contra un perro callejero encendió alertas sobre crueldad animal y responsabilidad de menores.

Asesinaron a Orelha, un perrito callejero que recibió brutales heridas, y su caso inició una campaña de “justicia” en redes

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal habilitó 2.200 turnos para esterilización de animales de compañía en Bogotá.

Realizarán jornada de esterilización clínica para animales con condiciones especiales en Bogotá

Los operativos fueron en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

Indignante, estos son los detalles de los animales silvestres rescatados en Bogotá: eran tenidos como mascotas

el beneficio gratuito al que pocos saben que pueden acceder con el Sisbén

¿Tiene Sisbén A o B? Así puede acceder a consultas veterinarias gratuitas para su mascota

Cuidado de mascotas

El trabajo perfecto para los amantes de los animales sí existe: en Italia lanzan una oferta laboral irresistible

Medellín lanzó una estrategia para visibilizar a los animales mayores que suelen quedar relegados en los procesos de adopción.

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Esta historia se conoció en redes sociales.

La desgarradora carta con la que abandonaron a dos perritos en una veterinaria: “Les ruego y les suplico”

La separación ocurrió cuando la salud de un adulto mayor ya no le permitió seguir en casa.

Gatito busca hogar tras quedar abandonado luego de que su dueño fuera internado en un asilo: “la vejez los separó”

El Distrito desmintió que se trate de una fosa común de perros

Aclaran que los restos óseos hallados en calle Sexta con avenida NQS en Bogotá corresponderían a huesos de especie porcina

Un perro mestizo de cerca de un año fue abandonado con una grave herida en el cuello cerca de un cementerio. (Imagen de referencia)

La historia de un perrito abandonado con una profunda herida en el cuello; una mujer de 60 años estaría implicada

Noticias Destacadas