Duelo en mascotas: cómo identificar y ayudar a un perro o gato tras la pérdida de un ser querido

Las veterinarias coinciden en que el duelo por el fallecimiento de un miembro del núcleo familiar no es un proceso exclusivo de los seres humanos. Los perros y los gatos, como seres sociales que establecen vínculos afectivos profundos, también experimentan un período de adaptación y desajuste emocional ante la ausencia física de sus compañeros, ya sean de su misma especie o humanos.

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Aunque las investigaciones científicas sobre el duelo animal son todavía limitadas en comparación con las de humanos, es evidente que los animales “se percatan de que algo o alguien falta y lo resienten”. Este fenómeno se manifiesta a través de cambios conductuales que requieren observación y paciencia por parte de los cuidadores.

El duelo en los animales no se expresa con lágrimas, sino a través de la alteración de sus ritmos biológicos y sociales. Helena Bat, etóloga y psicóloga de animales, destaca que los cambios más frecuentes incluyen la disminución de la actividad física, la pérdida de interés por el juego, cambios en el apetito y alteraciones en los patrones de sueño.

En algunos casos, la ausencia de un referente social puede desencadenar cuadros de ansiedad por separación. “Es frecuente cuando se producen cambios en la vida que se sienten como incontrolables”, señala Bat, advirtiendo que, en situaciones extremas, un especialista podría valorar el uso de fármacos como ansiolíticos o antidepresivos para estabilizar al animal.

El proceso de adaptación varía significativamente según la especie y la personalidad del individuo. Las expertas consultadas por diversos medios académicos y veterinarios sugieren enfoques diferenciados:

En gatos: Tienden al aislamiento. Stefania Pineda , especialista en medicina del comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid, recomienda no forzar la interacción. Es vital garantizar un ambiente seguro con refugios y, si es necesario, el uso de feromonas sintéticas para reducir el estrés.

Tienden al aislamiento. , especialista en medicina del comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid, recomienda no forzar la interacción. Es vital garantizar un ambiente seguro con refugios y, si es necesario, el uso de feromonas sintéticas para reducir el estrés. En perros: Suelen buscar mayor contacto humano. El refuerzo de las rutinas de paseo y el ofrecimiento de estímulos positivos, como comida de alta palatabilidad, pueden ayudar a mitigar la sensación de inseguridad tras perder a su compañero de juegos o líder de grupo.

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Una de las recomendaciones más enfáticas de los especialistas es evitar la llegada apresurada de una nueva mascota con el fin de “llenar el vacío”. Varios advierte que introducir un nuevo miembro en un hogar donde un animal mayor está atravesando un duelo, puede ser contraproducente y aumentar los niveles de cortisol y estrés en el residente.

Lo ideal, según los expertos es permitir que el proceso de adaptación siga su curso natural, que puede durar desde unas semanas hasta varios meses. La opción de hogares de acogida temporal se presenta como una alternativa responsable para evaluar la compatibilidad antes de una adopción definitiva.