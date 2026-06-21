Ataques a estaciones de Policía e infraestructura de movilidad tras elecciones presidenciales de 2026: se reportó quema de llantas y daños a un bus del SITP

Luego de los resultados del preconteo electoral de la segunda vuelta, en la que Abelardo De La Espriella resultó victorioso, algunas protestas se registraron en Bogotá.
A pesar de que varias de las manifestaciones se desarrollaron con normalidad, videos e imágenes en redes sociales muestran hechos aislados que afectan las calles del país.
Una de ellas fue la quema de llantas en la Avenida Villavicencio con Avenida Cali, frente al Portal Américas, que generó congestionamiento vial en el sector.
A esta hora se reportan quema de llantas y bloqueos en las vías aledañas al Portal Américas, en el sur de Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IvJeANwgN1— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
Por otro lado, se registraron actos de vandalismo contra uno de los buses de transporte SITP: imágenes en redes muestran uno de los vidrios roto tras el golpe de un ladrillo. Por el momento, no se ha reportado si algún ciudadano resultó herido.
#Bogotá | Un bus del SITP habría resultado vandalizado en la Avenida NQS, luego de que le lanzaran un ladrillo. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/WkG41zXVSv— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 22, 2026
No obstante, hacia las 10 de la noche, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, compartió un trino en su cuenta de X en donde informó a la ciudadanía sobre un nuevo caso de alteración pública.
El funcionario comentó que un número de personas estaban portando objetos contundentes y elementos incendiarios con el objetivo de causar daños a las estaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicadas en las localidades de Usme y Kennedy, al igual que daños a sistemas de transporte.
Ante los hechos, Quintero levantó la etapa de diálogo que había sido enmarcada en el Decreto 053/23, solicitando la intervención de la UNDMO.
“Desde el PMU Distrital seguimos gestionando las acciones para evitar cualquier alteración del orden público”, comentó.
Un grupo aislado de personas que porta objetos contudentes y elementos incendiarios ataca la estaciones de Policía de Usme y Kennedy así como otras infraestructuras de movilidad. Una persona de nuestro equipo de Diálogo es agredida y los equipos deben resguardarse.— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 22, 2026
En ambos…
Afectaciones de movilidad en Bogotá
En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tanto simpatizantes de Abelardo De La Espriella como de Iván Cepeda salieron a las calles de la ciudad para realizar una serie de concentraciones.
Dentro de las más conocidas durante la jornada, se presentaron en la entrada de la Universidad Nacional en la calle 26, donde se ubicaron cientos de manifestantes en apoyo al candidato del Pacto Histórico.
A pesar de ser una concentración netamente pacífica y que no conllevó la intervención de las autoridades, sí se presentaron afectaciones al transporte público de Bogotá.
Según datos registrados por TransMilenio, durante la fecha hubo un total de 183.000 usuarios afectados por las movilizaciones en la capital, conllevando el cierre de muchas estaciones como, por ejemplo:
- Bicentenario
- San Bernardo
- Policarpa
- Ciudad Jardín
- Av. 1.° de Mayo
- Country Sur
- Portal 20 de Julio
- Centro Memoria
- Concejo de Bogotá
- Ciudad Universitaria
- Corferias
- Museo Nacional
- San Diego
- Las Nieves
- San Victorino
- Museo del Oro
- Universidades
- Aguas
- Mandalay
- Banderas
- TV 86
- Biblioteca Tintal
- Portal Américas