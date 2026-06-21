Ataques a estaciones de Policía e infraestructura de movilidad tras elecciones presidenciales de 2026: se reportó quema de llantas y daños a un bus del SITP

Luego de los resultados del preconteo electoral de la segunda vuelta, en la que Abelardo De La Espriella resultó victorioso, algunas protestas se registraron en Bogotá.

Concentraciones de ciudadanos en diferentes puntos de Bogotá y Colombia tras los resultados electorales

A pesar de que varias de las manifestaciones se desarrollaron con normalidad, videos e imágenes en redes sociales muestran hechos aislados que afectan las calles del país.

Una de ellas fue la quema de llantas en la Avenida Villavicencio con Avenida Cali, frente al Portal Américas, que generó congestionamiento vial en el sector.

Por otro lado, se registraron actos de vandalismo contra uno de los buses de transporte SITP: imágenes en redes muestran uno de los vidrios roto tras el golpe de un ladrillo. Por el momento, no se ha reportado si algún ciudadano resultó herido.

#Bogotá | Un bus del SITP habría resultado vandalizado en la Avenida NQS, luego de que le lanzaran un ladrillo. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/WkG41zXVSv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 22, 2026

No obstante, hacia las 10 de la noche, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, compartió un trino en su cuenta de X en donde informó a la ciudadanía sobre un nuevo caso de alteración pública.

El funcionario comentó que un número de personas estaban portando objetos contundentes y elementos incendiarios con el objetivo de causar daños a las estaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicadas en las localidades de Usme y Kennedy, al igual que daños a sistemas de transporte.

Ante los hechos, Quintero levantó la etapa de diálogo que había sido enmarcada en el Decreto 053/23, solicitando la intervención de la UNDMO.

“Desde el PMU Distrital seguimos gestionando las acciones para evitar cualquier alteración del orden público”, comentó.

Afectaciones de movilidad en Bogotá

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tanto simpatizantes de Abelardo De La Espriella como de Iván Cepeda salieron a las calles de la ciudad para realizar una serie de concentraciones.

Dentro de las más conocidas durante la jornada, se presentaron en la entrada de la Universidad Nacional en la calle 26, donde se ubicaron cientos de manifestantes en apoyo al candidato del Pacto Histórico.

A pesar de ser una concentración netamente pacífica y que no conllevó la intervención de las autoridades, sí se presentaron afectaciones al transporte público de Bogotá.

Según datos registrados por TransMilenio, durante la fecha hubo un total de 183.000 usuarios afectados por las movilizaciones en la capital, conllevando el cierre de muchas estaciones como, por ejemplo: