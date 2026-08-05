Atracaban a comerciantes de San Andresito y esmeralderos: así cayó la banda ‘Egolios’

Dos de los presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Egolios’, investigada por millonarios atracos a carros de valores, comerciantes de San Andresito y esmeralderos en Bogotá y Cundinamarca, fueron capturados durante un operativo de la Policía Nacional en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.

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Los detenidos son alias ‘Pinto’ y alias ‘La Mona’, quienes, de acuerdo con las autoridades, eran los principales cabecillas de la organización. La investigación señala que ‘Pinto’ coordinaba la operación de la banda, gestionando la consecución de armas y vehículos, además de definir las funciones de los demás integrantes. Por su parte, ‘La Mona’ habría participado en la planeación y articulación de las actividades del grupo criminal.

El procedimiento fue realizado por unidades de la SIJIN mediante una diligencia de allanamiento en una finca ubicada en ese municipio. Ambos también figuraban en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá por su presunta relación con tres hechos violentos registrados entre 2019 y 2024.

“Estas personas fueron capturadas en una finca en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. Asimismo, podemos determinar que esta actividad criminal les generó una renta importante, tanto que esta finca a las afueras de la ciudad es de un costo superior a lo normal”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho.

Las autoridades sostienen que esta estructura criminal estaría vinculada con al menos seis asaltos a vehículos transportadores de valores, hechos que habrían dejado pérdidas cercanas a los 35.000 millones de pesos. A esto se suman tres robos selectivos contra comerciantes del sector de San Andresito.

Dentro del proceso investigativo también aparece mencionado alias ‘Dany’, un exteniente de la Policía Nacional que, según la investigación, presuntamente realizaba labores de seguimiento a las víctimas y colaboraba en la fuga de los responsables tras cometer los atracos.

El expediente judicial también relaciona a los capturados con el homicidio del intendente Johan Erick Cruz Gutiérrez, ocurrido el 2 de julio de 2019 en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando el uniformado intervino para impedir un presunto robo a un carro de valores y se produjo un intercambio de disparos.

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Alias ‘Pinto’ registra 20 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de armas, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes, falsedad documental y concierto para delinquir. Además, las autoridades verifican si habría intentado alterar o eliminar antecedentes judiciales para evadir la acción de la justicia.

Por estos hechos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Ambos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas.